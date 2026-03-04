Amit Malviya Statement : विपक्ष की ईरान हमले की थ्योरी 'दुर्भावनापूर्ण साजिश' है : भाजपा

नई दिल्ली: भाजपा नेता अमित मालवीय, जो पार्टी के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख हैं, ने यूएस, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते झगड़े में हाल के डेवलपमेंट को संभालने के तरीके के लिए भारत के विपक्ष और जिसे उन्होंने लेफ्ट-लीनिंग इकोसिस्टम बताया, जिसमें मीडिया के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, की कड़ी आलोचना की है।

4 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, मालवीय ने उनके 'पूरी तरह से एकतरफा' रवैये पर तरस खाया।

उन्होंने बताया कि हाल तक, विपक्ष के कई लोगों और उनसे जुड़े कमेंट करने वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईरान के खिलाफ यूएस-इजरायल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का परोक्ष रूप से समर्थन करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने लिखा, "मुझे भारत के विपक्ष और लेफ्ट इकोसिस्टम पर, जिसमें मीडिया का एक हिस्सा भी शामिल है, लगभग तरस आता है कि वे कितने खुले तौर पर एकतरफा हो गए हैं। कल तक, वे जोर-शोर से आरोप लगा रहे थे कि तथाकथित इजरायल-यूएस एक्सिस ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से ईरान पर हमला किया, और इसे आसानी से उनके दौरे से जोड़ दिया। यह इशारा जानबूझकर और गलत इरादे से किया गया था। अब, नए खुलासे से पता चलता है कि ऑपरेशन 23 फरवरी के लिए प्लान किया गया था, जो प्रधानमंत्री के इजरायल में एक लंबे पहले से तय कार्यक्रम के लिए आने से दो दिन पहले का था। उनकी साजिश की थ्योरी के लिए बस इतना ही।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने इस आरोप को पीएम मोदी के इजरायल के पहले से तय दौरे से जोड़ा, जो 25 और 26 फरवरी को हुआ था, जिससे पता चलता है कि उनकी मौजूदगी या मंजूरी ने 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के लिए हुए हमलों के समय या उन्हें अंजाम देने में भूमिका निभाई।

मालवीय ने इन दावों को तथ्यों के बजाय जानबूझकर और गलत इरादे से लगाए गए इल्जामों के तौर पर खारिज कर दिया, जो साजिश की थ्योरी पर आधारित थे।

उन्होंने नए खुलासों पर जोर दिया, जिससे पता चला कि ऑपरेशन की योजना 23 फरवरी को ही बना ली गई थी। यह तारीख पीएम मोदी के इजरायल पहुंचने से दो दिन पहले थी, जिससे भारतीय प्रधानमंत्री के डिप्लोमैटिक जुड़ाव और मिलिट्री कार्रवाई के बीच किसी भी सीधे संबंध को कमजोर कर दिया गया।​

उन्होंने लिखा, "यही समस्या है विपक्ष की, जो तर्क के बजाय अपनी सोच से चलता है। पीएम मोदी जिसका सामना कर रहे हैं, वह इतना आसान और नासमझ है कि उसकी बातें बेसिक जांच में ही खत्म हो जाती हैं। उसकी ज्यादातर राजनीतिक बर्बादी पूरी तरह से खुद की वजह से हुई है। तीखी बयानबाजी, ग्रुप में सोचना और बिना तर्क के बातें करना लेफ्ट इकोसिस्टम की पहचान बन गई हैं। दशकों से सत्ता में रहने के बाद भी, उनमें से कुछ अभी भी गलत हक की भावना से काम करते हैं, जैसे कि शासन उनका तय हक हो। इस लेवल की स्ट्रेटेजिक गहराई और बौद्धिक ईमानदारी के साथ, उन्हें विपक्ष में लंबे समय तक चलने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

--आईएएनएस