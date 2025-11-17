Amit Malviya Claim : 'बंगाल में एसआईआर के बीच बांग्लादेश भाग रहे अवैध घुसपैठिए', अमित मालवीय ने टीएमसी पर निशाना साधा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जांच के बीच यहां बड़ी तादाद में अवैध रूप से रहने वाले लोग वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यवस्था जवाबदेह हो जाती है, तो अवैध वोटों पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र चरमराने लगता है।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ममता बनर्जी का सावधानीपूर्वक पोषित वोट बैंक बिखर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कड़ी जांच के बीच अवैध घुसपैठिए (बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या) बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि यह मामला पश्चिम बंगाल के स्वरूपनगर से सामने आया है, जिसको लेकर प्रसारित वीडियो जमीनी हकीकत बयां करता है। उन्होंने कहा, "एसआईआर की शुरुआत के बाद से सीमा पार आवाजाही में काफी तेजी देखी गई है और स्थानीय निवासी खुद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।"

टीएमसी सरकार को घेरते हुए अमित मालवीय ने कहा कि सच्चाई अब सबके सामने आ गई है।

इसी बीच, भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक पुराना वीडियो जारी किया है। इसमें ममता बनर्जी संसद के अंदर खड़ी होकर नागरिकता से जुड़े विषय पर जवाब दे रही थीं।

भाजपा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "एक जमाने में, ममता बनर्जी संसद में खड़ी होकर नागरिकता साबित करने के लिए एक ही पहचान पत्र के विचार का समर्थन करती थीं। उन्होंने देश को अवैध घुसपैठ के बारे में आगाह किया और इससे होने वाले खतरों के बारे में बताया। आज, वही ममता बनर्जी नागरिकता से जुड़े हर प्रयास को 'जनविरोधी' कहती हैं, जबकि घुसपैठिए बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी बदल रहे हैं और उसकी सुरक्षा को खतरा बना रहे हैं।"

ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि सत्ता और लालच के लिए, उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को त्याग दिया है, जिनकी उन्होंने कभी संसद में दुहाई दी थी।

--आईएएनएस