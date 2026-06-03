अमृतसर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2.225 किलो हेरोइन और छह पिस्तौल के साथ दो गिरफ्तार

अमृतसर, 3 जून (आईएएनएस)। पंजाब में नशा और अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीमा पार से संचालित एक अंतरराज्यीय हथियार और ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन, छह अत्याधुनिक पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हेरोइन और हथियारों की मात्रा को देखते हुए माना जा रहा है कि यह नेटवर्क पंजाब में नशे और अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले बड़े गिरोह का हिस्सा है। पुलिस अब इस पूरे मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उसके अंतरराज्यीय तथा सीमा पार संपर्कों की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सीमा पार सक्रिय तस्करों के सीधे संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से हेरोइन की खेप प्राप्त होती थी, जिसे बाद में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाता था। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की सप्लाई बढ़ाना और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था।

गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपियों के पास से बरामद किए गए हथियार अत्याधुनिक श्रेणी के हैं। पुलिस को आशंका है कि इन हथियारों का इस्तेमाल गंभीर आपराधिक घटनाओं में किया जा सकता था। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि हथियारों की यह खेप कहां से आई और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

इस मामले में थाना छेहरटा और थाना कैंट, अमृतसर में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उनके मोबाइल फोन, संपर्क सूत्रों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पंजाब पुलिस नशा तस्करी, अवैध हथियारों के कारोबार और संगठित अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी गिरोह या व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम