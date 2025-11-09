अमित शाह की रैली में बोली सासाराम की जनता, विकास कराने वाली सरकार की कराएंगे सत्ता में वापसी

सासाराम, 9 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार रविवार शाम थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सासाराम पहुंचकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उनकी जनसभा में भारी तदाद में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों से उनकी प्रतिक्रया जानने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।

चुनावी सभा के दौरान अमित शाह बिहार में एनडीए सरकार की जीत पर पूरी तरह आश्वस्त नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकार की मेहनत न करें, क्योंकि इस पदों पर पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बैठे हैं।

अमित शाह की चुनावी सभा में आए लोगों ने आईएएनएस से बातचीत की। यहां के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि जनता भाजपा उम्मीदवार को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी।

अमित शाह की सभा में एक व्यक्ति ने कहा कि बीस साल पहले जंगलराज के दौरान जो हालात थे, वे बहुत अलग थे। रात को घर से निकलने की कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है। आज मैं पत्नी के साथ अगर रात को घर से निकलता हूं तो शत-प्रतिशत इस बात की गारंटी होती है कि सुरक्षित घर लौटेंगे। उन्होंने बताया कि पहले अकेले यात्रा करते समय लोगों की बाइक या पैसे लूट लिए जाते थे।

एक अन्य शख्स ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार दोनों तेजी से प्रगति कर रहे हैं।

अमित शाह की सभा को लेकर एक महिला ने कहा कि बिहार को विकास की जरूरत है और एनडीए सरकार विकास कर रही है। सासाराम की जनता बिहार में विकास करने वाली सरकार को सत्ता में वापसी कराएगी.

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी