BJP Duplicate Votes: भाजपा सरकार में लोकतंत्र पर हमला निंदनीय, हमारी लड़ाई रहेगी जारी : पंजाब कांग्रेस

अमृतसर: पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अमृतसर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर सांसद गुरजीत सिंह औजला भी मौजूद थे। वडिंग ने कहा कि देश में लोकतंत्र का 'कत्ल' किया जा रहा है और डुप्लीकेट वोटों के जरिए 'डुप्लीकेट सरकार' बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया गया है।

वडिंग ने हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 74 मिनट की पत्रकार वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान पर हो रहे हमले को उजागर किया। राहुल गांधी हर बार लोकसभा में संविधान की प्रति लेकर आते हैं, क्योंकि संविधान खतरे में है। अगर इस बार भाजपा को 400 सीटें मिल जातीं, तो हालात और खराब हो जाते।"

उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगहों पर कांग्रेस की जीत पक्की थी, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रहे। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस की जीत की संभावना थी, लेकिन भाजपा ने बाजी मार ली।

वडिंग ने दावा किया कि कर्नाटक में सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 16 सीटें मिलनी थीं, लेकिन वह केवल 9 सीटें जीत पाई। हमें शक हुआ, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं थे। हमने सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया गया।

वडिंग ने बताया कि राहुल गांधी ने इस मामले की जांच की और पाया कि कई जगहों पर डुप्लीकेट वोटिंग हुई। बैंगलोर सेंट्रल और महादेवा विधानसभा सीटों पर हार के बाद जांच में पता चला कि 1 लाख 25 हजार वोट चोरी हुए। 11,965 डुप्लीकेट वोट, 40,009 डुप्लीकेट पते, 10,452 एक ही पते पर कई वोट और 33,692 वोटों का दुरुपयोग हुआ। एक व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग राज्यों में 4 वोट दर्ज किए गए।

गुरजीत औजला ने कहा कि कांग्रेस ने डिजिटल और मैनुअल वोटर लिस्ट की जांच की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देश की जनता जान चुकी है कि यह सरकार डुप्लीकेट वोटों से बनी है और इसे 'डुप्लीकेट सरकार' के नाम से जाना जाएगा। हम इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।