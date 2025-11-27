भारत समाचार

Alwar Robbery Case : अलवर में ज्वैलर लूट कांड का हुआ खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार

अलवर ज्वैलर लूट में पुलिस ने एक आरोपी पकड़ा, दो की तलाश तेज।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 27, 2025, 04:49 PM
अलवर में ज्वैलर लूट कांड का हुआ खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार

अलवर: अलवर में ज्वैलर लूट कांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। ज्वैलर की दुकान में घुसकर 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो आरोपी अब भी फरार हैं।

जानकारी के अनुसार, 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे तिजारा रोड पर मोहनलाल सोनी की राधा ज्वेलर्स दुकान में तीन बदमाश घुसे और हथियारों के बल पर 38 लाख रुपए के जेवर लूटकर भाग गए थे। तीनों बाइक पर आए थे। एक ने हेलमेट पहना था और दो ने अपना मुंह ढका हुआ था। जैसे ही पहला बदमाश दुकान में गया, उसने मोहनलाल के गले पर दराती रख दी। दूसरा बदमाश तिजोरी की तरफ गया और जेवर बैग में भरने लगा। तीसरा बाहर कट्टा लेकर खड़ा रहा, लेकिन फिर वह भी अंदर आया और सोनी के साथ मारपीट की। पूरी वारदात लगभग एक मिनट में खत्म हुई और तीनों बदमाश बाइक से चिकानी रोड की तरफ भाग निकले।

पुलिस ने पांच दिन की मेहनत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया। अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे कुछ जेवर बरामद भी किए गए हैं। बाकी दो बदमाश हरियाणा के झज्जर के आसपास के रहने वाले हैं और लूट के बाद वहीं लौट गए थे। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

गौरतलब है कि अलवर में लूट की वारदात शहर के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन गई थी। पांच दिन तक व्यापारी पुलिस की कार्रवाई से नाराज रहे और अलवर बंद की चेतावनी भी दी थी। दो दिन पहले जल्दी कार्रवाई न होने पर बंद का आह्वान किया गया और सर्राफा बाजार दो घंटे के लिए बंद रखा गया था।

पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए हरियाणा तक अभियान चलाया। जो बदमाश पकड़ा गया, उसे इतनी चोट लगी थी कि पैर जमीन पर रखने लायक भी नहीं था। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने लाया, जहां तीन पुलिसकर्मियों ने कंधा देकर पुलिस जीप से उतारा और अंदर ले जाकर इलाज कराया।

अलवर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से जेवर भी बरामद हो गए हैं और बाकी दो की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर शहर में कानून और व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देंगे।

--आईएएनएस

 

 

Law and Orderpolice investigationRajasthan Newscrime updatesCrime Newspublic safetyRobbery Case

Related posts

Loading...

More from author

Loading...