Almora Gelatin Rods Case : स्कूल के पास जंगल में मिली 161 जिलेटिन रॉड, पुलिस ने शुरू की जांच

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा के थाना सल्ट क्षेत्र में बुधवार शाम एक बड़ी घटना सामने आई, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के प्रधानाचार्य ने पुलिस को सूचना दी कि स्कूल के पास खेल रहे बच्चों को जंगल की ओर कुछ संदिग्ध सामग्री दिखाई दी।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। जांच के दौरान पुलिस ने जंगल से कुल 161 जिलेटिन रॉड बरामद की, जिनके पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया।

सूचना पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं। विशेषज्ञ टीमों ने पूरे क्षेत्र की गहन जांच की और बरामद सभी जिलेटिन रॉड के सैंपल सुरक्षित रूप से कलेक्ट किए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिलेटिन की रॉड आमतौर पर सड़क निर्माण और पत्थर तोड़ने के कार्य में उपयोग की जाती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सामग्री का जंगल में होना संदेह पैदा करता है।

घटना से संबंधित मामले में थाना सल्ट में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन रॉड को कौन लेकर आया और इन्हें जंगल में रखने का उद्देश्य क्या था। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और संभावित सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने जनसामान्य से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए इस घटना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचने को कहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है।

अल्मोड़ा एसएसपी देवेन्द्र पिंचा ने बताया कि स्कूल के पास जंगल में 161 जिलेटिन रॉड मिले थे, पूरे इलाके की जांच की गई, लेकिन और नहीं बरामद हुआ है। सामान्य जिलेटिन रॉड का प्रयोग चट्टान और बड़ी चीज तोड़ने के लिए किया जाता है। जांच की जा रही है, इसको यहां कौन लाया और क्यों लाया गया था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी पता लगाया जा रहा है।

