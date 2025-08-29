Almora Dharamshala Inauguration: अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला का किया उद्घाटन

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित अल्मोड़ा दौरा अप्रत्याशित कारणों से रद्द हो गया। इस दौरे के दौरान सीएम धामी को नन्दा देवी मेला में भाग लेना था और माल रोड पर बद्रेश्वर मंदिर के समीप नवनिर्मित मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला का उद्घाटन करना था।

उनकी अनुपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला का निर्माण वर्ष 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन 2003 में इमारत की जर्जर स्थिति के कारण इसे ध्वस्त करना पड़ा था। इसके बाद लंबे समय तक बजट की कमी के चलते पुनर्निर्माण कार्य रुका रहा। अब 70 लाख रुपए से अधिक की लागत से इस धर्मशाला को पहाड़ी शैली में पुनर्निर्मित किया गया है।

नवनिर्मित भवन में 9 कमरे और 24 बिस्तरों वाली एक डोरमैट्री शामिल है, जो यात्रियों और पर्यटकों को कम शुल्क में बेहतर आवास सुविधा प्रदान करेगी। यह धर्मशाला अल्मोड़ा आने वाले मुसाफिरों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो किफायती और सुविधाजनक ठहरने की जगह तलाशते हैं।

केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, “यह धर्मशाला अल्मोड़ा के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसका निर्माण मुंशी हरि प्रसाद टम्टा की दूरदर्शिता का परिणाम था, जिन्होंने उस समय शहर में होटल या उचित आवास की कमी को देखते हुए इसकी नींव रखी थी। यह धर्मशाला दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए हमेशा से एक सहारा रही है। पुरानी इमारत के जर्जर होने के बाद इसे ध्वस्त करना पड़ा था, लेकिन अब नए स्वरूप में यह और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि यह धर्मशाला न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। धर्मशाला का संचालन जल्द शुरू होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके।

वहीं, स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और इसे क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।