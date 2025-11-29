Ganika Jakhar : अलीगढ़ की 'फायर गर्ल' गनिका जाखड़ ने आग लगाकर किया डांस, बनाया इंटरनेशनल रिकॉर्ड

भारत समाचार

Ganika Jakhar : अलीगढ़ की 'फायर गर्ल' गनिका जाखड़ ने आग लगाकर किया डांस, बनाया इंटरनेशनल रिकॉर्ड

गनिका जाखड़ ने आग के साथ कथक स्पिन कर बनाया इंटरनेशनल रिकॉर्ड
Nov 29, 2025, 04:40 PM
अलीगढ़: अलीगढ़ की 'फायर गर्ल' गनिका जाखड़ ने एक बार फिर अपने शहर का नाम रोशन किया है। गनिका ने अपने स्कर्ट के किनारे में आग लगाकर जो स्पिन डांस किया, उसके लिए उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। गनिका अपने सारे रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों का श्रेय अपनी मां को देती हैं, जिन्होंने अपने सपनों को छोड़कर उनका सपोर्ट किया।

इस उपलब्धि को लेकर गनिका ने आईएएनएस से खास बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने लहंगे (स्कर्ट) में साइड से आग लगाकर कथक स्पिन्स किए और सिर्फ तीस सेकंड में रिकॉर्ड बना दिया। इसी वजह से उन्हें 'फायर गर्ल' का टैग भी मिला है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल जूरी वियतनाम से आई थी और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को देखा। जूरी ने पूरी सुरक्षा के साथ उनका प्रदर्शन देखा और फिर रिकॉर्ड कन्फर्म किया।

उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझ पर पूरा विश्वास रखा कि मैं कुछ कर सकती हूं। पापा ने कभी लड़का-लड़की में फर्क नहीं किया और उनके मेंटॉर राहुल आर्या ने भी हमेशा मार्गदर्शन और मदद की। इन तीनों की वजह से ही मुझे यह सफलता मिली।

गनिका पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। पहले उन्होंने तीस सेकंड में साठ कथक स्पिन्स कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा, उनकी डांसिंग जर्नी में उन्हें सात फीट की ट्रॉफी भी मिली थी, जिसके बाद वह काफी चर्चा में भी थीं।

गनिका फिलहाल नौवीं क्लास में पढ़ती हैं और एक सिंगल चाइल्ड हैं। उनका सपना सिर्फ अपने परिवार या शहर का नाम रोशन करना नहीं, बल्कि पूरे भारत का नाम दुनिया में चमकाना है। वह चाहती हैं कि लोग इंडिया के कल्चर और टैलेंट को देखें। उनका मानना है कि बेटियां आज के समय में बेटों से कम नहीं हैं, बस उन्हें अवसर और विश्वास देने की जरूरत है।

गनिका की यह उपलब्धि पहली नहीं है। पहले भी उनकी घुंघरुओं की खनक कई राष्ट्रीय मंचों पर गूंज चुकी है। डांस इंडिया डांस और डांस दीवाने जैसे बड़े टीवी शोज में उनका चयन हो चुका है।

--आईएएनएस

 

 

