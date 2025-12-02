Kerala Crime Incident : केरल में वकील ने पिता की हत्या की, मां गंभीर रूप से घायल

अलपुझा (केरल): केरल के अलपुझा जिले से इंसानी रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है। यहां पुल्लुकुलंगरा गांव में एक बेटे ने कथित तौर पर अपने पिता की हत्या कर दी और मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, मवेलिक्कारा कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील 30 वर्षीय आरोपी नवजीत ने रविवार रात घर पर अपने माता-पिता, 63 वर्षीय नटराजन और 49 वर्षीय सिंधु, पर चाकू से हमला किया।

आसपास के लोगों ने जब चीख-पुकार और शोर सुना तो वह पड़ोसी घर की ओर दौड़े। लोगों ने देखा कि मौके पर नटराजन और सिंधु खून से लथपथ पड़े थे, जबकि नवजीत पास में चाकू लिए बैठा था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस दौरान नटराजन की मौत हो गई, जबकि सिंधु का इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि दोनों को गंभीर चोटें आईं। नटराजन के शरीर पर चाकू के गहरे निशान थे, जबकि सिंधु की उंगलियां कट गईं और वह बुरी तरह घायल हो गईं।

सूत्रों से पता चलता है कि परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था।

पड़ोसियों का कहना है कि पैसों को लेकर विवाद और हमले वाले दिन आरोपी द्वारा शराब और नशीली दवाओं के सेवन के कारण यह हिंसक घटना हुई होगी।

यह घटना उस समय हुई जब नवजीत की पत्नी नव्या प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने की तैयारी कर रही थीं।

नवजीत के दो भाई-बहन हैं, दोनों आयुर्वेद चिकित्सक हैं, और हमले के समय वे वहां मौजूद नहीं थे।

अधिकारी इस घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा सदमा और दुःख व्यक्त किया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है।

