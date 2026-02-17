Akhtar Ali CBI Charges : सीबीआई 25 फरवरी को व्हिसलब्लोअर अख्तर अली के खिलाफ आरोप तय करेगी

कोलकाता: आरजी कर की वित्तीय गड़बड़ियों के 'व्हिसल-ब्लोअर' अख्तर अली और मुश्किल में हैं, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने जा रही है।

सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस बारे में मंगलवार को अलीपुर सीबीआई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की। ​​कोर्ट ने एजेंसी को उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने की इजाजत दे दी है।

सीबीआई के मुताबिक, आरोपी अख्तर अली के खिलाफ 25 फरवरी को चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अख्तर अली को उस दिन कोर्ट में मौजूद रहना होगा।

दूसरी ओर, हालांकि जांच को मौखिक रूप से खत्म बताया गया था, लेकिन आरजी कर वित्तीय भ्रष्टाचार केस में जमा की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट से संकेत मिला है कि अगर जरूरी हुआ तो आने वाले दिनों में जांच प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि, सीबीआई इस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

गौरतलब है कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ भयानक रेप और मर्डर का मामला खबरों में था, तो हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने फाइनेंशियल करप्शन का आरोप लगाते हुए केस फाइल किया था।

तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई के साथ-साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) से जांच की मांग करते हुए एक पिटीशन फाइल की गई थी। इसके बाद, कोर्ट के आदेश पर सीबीआई और ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली।

सीबीआई ने मामले की जांच में संदीप घोष को गिरफ्तार किया। संदीप घोष के करीबी कई और बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया।

जांच के बाद, सीबीआई ने कहा कि अख्तर भी वित्तीय स्कैम में शामिल था। इसके बाद, सेंट्रल जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। ​​एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि जांच के लिए अख्तर को बार-बार बुलाया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ।

इस बीच, सीबीआई ने कोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि अख्तर बीमारी का बहाना बनाकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा था।

इसके बाद, अख्तर अली को सरेंडर करने का आदेश दिया गया। उसने आदेश का पालन करते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, और उसे 17 फरवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उस समय के खत्म होने पर, अख्तर अली को मंगलवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया।

हालांकि, अख्तर अली ने मंगलवार को मामले की सुनवाई में बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। जब सीबीआई ने उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए अप्लाई किया, तो कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया। खबर है कि 25 फरवरी को अख्तर अली के साथ शशिकांत चांडक के खिलाफ भी चार्ज फ्रेम किए जाएंगे।

दूसरी तरफ, सीबीआई की ओर से फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के पेज 29 पर एजेंसी ने यह भी इशारा दिया है कि आने वाले दिनों में जांच प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा।

--आईएएनएस