Akhilesh Yadav Reaction : एग्जिट पोल में सिर्फ भूमिका बना रहे हैं, ताकि ये लोग बेईमानी कर सकें: अखिलेश यादव

लखनऊ: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए एग्जिट पोल और चैनलों के जरिए पहले से नैरेटिव तैयार करता है ताकि नतीजों में बेईमानी को जायज ठहराया जा सके।

सपा मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एग्जिट पोल केवल भूमिका बना रहे हैं ताकि ये लोग बेईमानी कर सकें। यूपी के एग्जिट पोल में क्या दिखा रहे थे? हमें सब हरा रहे थे, हुआ क्या?

उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि पीएम मोदी ने भूटान में आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल वही है कि इंटेलिजेंस फेल क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी बात पर कुछ नहीं बोल रही। किसानों की मंडियों की ओर नहीं सोच रही। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर चलना चाहती है।

अखिलेश ने कहा कि सुनने में आया है कि बिजली के रेट सस्ते हुए हैं, लेकिन यह तो विभाग को बेच रहे हैं। जेपीएनआईसी कब बेचेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का नारा हमें और आपको गुमराह करने का है। ये लोग मन से विदेशी हैं और अगर मन से विदेशी हैं तो आप चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे। कुछ जगह चढ़ावे में सोना चढ़ रहा है। अभी सुनने में आया कि राज्य में किसान के लिए एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया।

उन्होंने कहा कि सीएम को इंडिया के विजन से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार अफसरों का सहारा लेकर विपक्षी दलों के वोट कटवाने पर आमादा है।

--आईएएनएस