Akhilesh Yadav Avantibai Tribute: अवंतीबाई लोधी की जयंती पर बोले अखिलेश यादव, ' उनके त्याग की वजह से हम खुली हवा में ले रहे सांस'

लखनऊ: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अवंतीबाई ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उन्होंने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज का दिन अवंतीबाई को याद करने का दिन है। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं।

उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अवंतीबाई लोधी का सम्मान करना चाहिए। मौजूदा सरकार को अवंतीबाई का सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर उन महापुरुषों को नहीं भूलना है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। आज हम उन्हीं महापुरुषों के बलिदान और योगदान की वजह से इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि पिछले कुछ समय से आयोग की कार्यशैली को लेकर लोगों में अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों। किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि जब कभी-भी किसी बाहरी शक्ति की तरफ से चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो इससे लोगों में अविश्वास का माहौल पैदा होता है।

साथ ही, उन्होंने कथित वोट चोरी का भी जिक्र किया और कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष की बातों को मानना पड़ा है। इसके पीछे की वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पर एक बार नहीं, बल्कि कई बार उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई बार ऐसा हुआ है। जब 18 हजार मतदाताओं का नाम काटा गया, तो हमने इसकी चुनाव आयोग को जानकारी दी थी। लेकिन, अभी तक आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। ईवीएम पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। ईवीएम पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये लोग ऐसा करके राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।

सपा प्रमुख ने बताया कि कई देशों में बैलेट पेपर से मतदान हो रहे हैं। लोगों का ईवीएम पर से विश्वास खत्म हो चुका है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से फर्जी काम बढ़ गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है। ये इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। भाजपा की सरकार दूसरे के कामों का श्रेय ले रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के शहरों की हालत खराब है। हर जगह जलभराव है। भाजपा को आम लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। भाजपा की विचारधारा में भेदभाव है। भाजपा के लोग सिर्फ अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मौजूदा समय में जिस पैमाने पर गरीब और आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।