Akhilesh Yadav : बिहार में भाजपा चुनाव हार रही: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला, कहा सपा का विजन युवा भारत के विकास के लिए।
Nov 11, 2025, 12:02 PM
बिहार में भाजपा चुनाव हार रही: अखिलेश यादव

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से साफ हो गया है कि बिहार में भाजपा चुनाव हार रही है। उनके अनुसार, पहले चरण में पड़े आधे वोटों ने ही जनता का रुख स्पष्ट कर दिया था और महागठबंधन बहुमत से आगे निकल जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा विभाजन की राजनीति के खिलाफ है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है कि वे अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जोड़ें और संगठन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि विचार और विजन की लड़ाई है।

दिल्ली विस्फोट की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जांच का भरोसा दिया है और अब पूरा देश सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर कठोर प्रहार जरूरी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों होती हैं और विफलता कहां है।

सपा प्रमुख ने ‘विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेंट’ नाम से एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी समावेशी विकास चाहती है और सपा का यह विजन उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि निवेशक तभी आते हैं जब सरकार सुविधाएं देने के लिए तैयार हो। अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सैमसंग के निवेश के दौरान सरकार ने उनकी जरूरतों को समझकर उचित मांगों को पूरा किया, जिससे यूपी में बड़ा निवेश आया।

अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाला भारत युवा भारत है, जो बदलाव चाहता है और उसे दिशा देने की क्षमता रखता है। युवाओं के रोजगार, स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ सेक्टर में अवसरों को लेकर पार्टी गंभीर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दस साल देश के लिए निर्णायक होंगे और सपा नई पीढ़ी के मुद्दों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, नई पीढ़ी पुरानी सीमाओं से परे सोचती है। उसका नजरिया खुला और समावेशी है तथा वह सांप्रदायिकता और कट्टर विचारों के खिलाफ खड़ी है। समाजवादी सोच के अनुसार, यह पीढ़ी इंसानियत, अमन-चैन और तरक्की को सर्वोच्च मानती है।

--आईएएनएस

 

 

