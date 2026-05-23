पीडीए आरक्षण पर बोले अखिलेश यादव- पिछड़ों-दलितों का हक डकार गई सरकार

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर पीडीए आरक्षण में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पिछड़ों और दलितों का आरक्षण हड़प गई है।

उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बजाय केवल 3.80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति वर्ग को 21 प्रतिशत की जगह मात्र 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार निजीकरण के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रही है और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि सुविधा, सम्मान, आरक्षण और सामाजिक न्याय का रास्ता केवल समाजवादी सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना समाज में फैली हर तरह की विषमता को समाप्त करने के उद्देश्य से हुई थी, जबकि भाजपा की आर्थिक नीतियों ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक शक्ति कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में समेटी जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, गरीबों और नौजवानों के हित में नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। भाजपा ने किसानों की किस्मत चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दी है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सतर्क रहने का आह्वान किया।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची में गड़बड़ी की साजिश कर सकती है। साथ ही कार्यकर्ताओं को संयमित भाषा और व्यवहार अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी को बदनाम करने और झूठे आरोपों के जरिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेगी, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल सफल नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जो दूसरों के दुख-दर्द को अपना समझती है।

--आईएएनएस

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