Akhil Gogoi Statement : कांग्रेस को रायजोर दल को कम से कम 12 विधानसभा सीटें देनी चाहिए : अखिल गोगोई

गुवाहाटी: असम की रीजनल पार्टी, रायजोर दल के नेता और शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं करेगी और आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 15 सीटों की मांग की।

उन्होंने कहा कि अगर सीटें कम भी हो जाती हैं, तो भी पार्टी को अपनी पसंद की कम से कम 12 विधानसभा सीटें दी जानी चाहिए।

यहां रायजोर दल के नेताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि पार्टी की मांग उसकी बढ़ती पॉलिटिकल ताकत और पूरे असम में जमीनी स्तर पर मौजूदगी पर आधारित है।

उन्होंने आगे कहा, "रायजोर दल को 15 विधानसभा सीटें चाहिए। अगर यह मुमकिन नहीं भी है, तो कांग्रेस को हमारी पसंद की कम से कम 12 सीटें देनी होंगी। बिना किसी सम्मानजनक समझ के कोई गठबंधन नहीं हो सकता।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह की आम सहमति असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने में मदद करती है, तो रायजोर दल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए राजनीतिक कुर्बानी देने को तैयार है।

उन्होंने आगे कहा, "हम गौरव गोगोई को असम का मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए सभी कुर्बानी देने को तैयार हैं। बड़ा लक्ष्य असम की रक्षा करना और भाजपा को हराना है।"

अखिल गोगोई की यह बात आने वाले राज्य चुनावों से पहले विपक्षी पार्टियों के बीच गठबंधन बनाने और सीट-शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आई है।

कांग्रेस और रायजोर दल समेत क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बातचीत तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष राज्य में सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को एकजुट होकर चुनौती देना चाहता है।

रायजोर दल, जो खुद को एक जन-हितैषी रीजनल ताकत के तौर पर दिखाता है, किसी भी विपक्षी गठबंधन में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए दबाव डाल रहा है, और इसके लिए उसने बड़े आंदोलनों को जुटाने में अपनी भूमिका और हाल के चुनावों में अपने प्रदर्शन का हवाला दिया है।

हालांकि, कांग्रेस ने अभी तक सीट-शेयरिंग पर कोई औपचारिक घोषणा करने से परहेज किया है, यह कहते हुए कि चर्चा अभी शुरुआती स्टेज में है।

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि अखिल गोगोई का कड़ा रुख असम के विपक्षी स्पेस में छोटी रीजनल पार्टियों की बढ़ती मजबूती को दिखाता है, जहां चुनावी गणित और लीडरशिप का अनुमान मुख्य मुद्दे बनकर उभर रहे हैं।

--आईएएनएस