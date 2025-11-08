भारत समाचार

Ajit Pawar Statement : बेटे पार्थ पर लगे आरोपों को लेकर बोले अजित पवार, 'मैं गलत का समर्थन नहीं करता'

अजित पवार ने पार्थ पवार के भूमि सौदे विवाद पर कहा—कानून से बाहर कुछ नहीं करूंगा।
Nov 10, 2025, 07:33 AM
महाराष्ट्र: बेटे पार्थ पर लगे आरोपों को लेकर बोले अजित पवार, 'मैं गलत का समर्थन नहीं करता'

पुणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को अपने बेटे पार्थ पवार पर बहुमूल्य भूमि सौदे को लेकर लगे आरोपों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया।

जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने बेटे पार्थ पवार को कोई सलाह दी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने शुक्रवार को ही प्रशासन को एक सलाह दी थी कि अगर कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में आता है जिसमें मेरा कोई करीबी या दूर का रिश्तेदार किसी भी तरह के कदाचार और गलत काम में शामिल पाया जाता है तो किसी के दबाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नियमों का पालन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, आज भी हूं, और भविष्य में भी रहूंगा। मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करूंगा। मैं उन्हें सही नहीं मानता।

डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि कल देर रात तक कार्यक्रम चलते रहे और वहां से मैं सीधे यहां आया हूं। पार्थ (पार्थ पवार) मुंबई में हैं। मैं कल रात मुंबई जा रहा हूं। जब मैं मुंबई पहुंचूंगा तो उनसे कहूंगा कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ है, उससे आप लोगों को भी कुछ चीजें सीखनी चाहिए। एक व्यक्ति अनुभव से नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहता है, यह उसी की शुरुआत है।

इससे पहले अजित पवार ने पुणे के मुंडवा-कोरेगांव पार्क में बेटे पार्थ पवार से जुड़े बहुमूल्य भूमि सौदे से खुद को अलग करते हुए कहा था कि उनका इस सौदे से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से आदेशित जांच का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा करना उनका अधिकार है।

उन्होंने दावा किया कि मैंने आज तक कभी भी अधिकारियों को यह निर्देश नहीं दिया कि मेरे करीबी या दूर के रिश्तेदारों को लाभ मिले। मैंने कभी भी अधिकारियों को बुलाकर कोई आदेश नहीं दिया है। उपमुख्यमंत्री होने के नाते, मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहता हूं कि अगर कोई मेरे नाम का इस्तेमाल गलत काम करने के लिए करता है या ऐसा कुछ करता है जो नियमों के अनुसार नहीं है तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। मैं कानून और नियमों के दायरे में काम करने वाला व्यक्ति हूं।

वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर कथित लैंड डील में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की प्रशासनिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए प्रदेश सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

 

 

