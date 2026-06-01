अजय कुमार के मार्गदर्शन में राज्य इकाई नई ऊंचाइयों को छुएगी: राजस्थान भाजपा अध्यक्ष

जयपुर, 1 जून (आईएएनएस)। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तराखंड भाजपा के पूर्व राज्य महासचिव (संगठन) अजय कुमार को राज्य में पार्टी का महासचिव (संगठन) नियुक्त किए जाने का स्वागत किया है।

अजय कुमार को बधाई देते हुए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष राठौर ने कहा कि उनका व्यापक संगठनात्मक अनुभव, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण और सक्षम नेतृत्व संगठन में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अजय कुमार के मार्गदर्शन में राज्य इकाई नई ऊंचाइयों को छुएगी और संगठनात्मक विस्तार और जनसेवा से संबंधित प्रयासों को नई गति मिलेगी।

राठौर ने अजय कुमार को वैचारिक और संगठनात्मक दोनों क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखने वाला एक अनुभवी और उच्च कुशल आयोजक बताया।

उन्होंने बताया कि अजय कुमार ने 1997 में श्रीनगर (गढ़वाल) में आरएसएस प्रचारक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया और बाद में संघ और भाजपा के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं।

वर्षों से अजय कुमार श्रीनगर, हरिद्वार और हल्द्वानी में नगर प्रचारक, उधम सिंह नगर में जिला प्रचारक और अल्मोड़ा मंडल में विभाग प्रचारक के रूप में कार्यरत रहे। बाद में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बिजनौर मंडलों के विभाग प्रचारक के रूप में संगठनात्मक कार्यों को सुदृढ़ किया।

राठौर ने आगे बताया कि अजय कुमार ने बाद में मेरठ प्रांत के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को वैचारिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया।

2018 में उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के क्षेत्रीय महासचिव (संगठन) के रूप में नियुक्त किया गया और 2019 से वे उत्तराखंड भाजपा के राज्य महासचिव (संगठन) के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राठौर के अनुसार, उत्तराखंड में अजय कुमार के नेतृत्व में भाजपा संगठन ने अनुशासन, कैडर विस्तार, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

बूथ स्तर पर संरचनाओं को मजबूत करने, संगठन और सरकार के बीच समन्वय सुधारने और दूरस्थ क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियों का विस्तार करने के उनके प्रयासों की व्यापक सराहना हुई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अजय कुमार को बधाई देते हुए राजस्थान जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में उनकी नियुक्ति को उनकी संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल और परिणामोन्मुखी कार्य की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय भाजपा नेतृत्व के इस विश्वास को दर्शाता है कि पार्टी को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए अनुभवी और सक्षम आयोजक आवश्यक हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अजय कुमार के मार्गदर्शन में राजस्थान भाजपा संगठन अधिक मजबूत, गतिशील और जन-केंद्रित बनेगा, साथ ही आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करेगा।

भजनलाल शर्मा ने अजय कुमार के सफल और गौरवपूर्ण कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी पेशेवर दक्षता और व्यापक संगठनात्मक अनुभव राज्य इकाई को और मजबूत करेगा तथा भाजपा की वैचारिक पहुंच, संगठनात्मक विस्तार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

भाजपा के कई पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस नियुक्ति का स्वागत किया।

--आईएएनएस

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