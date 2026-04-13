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Ajay Rai Statement : आंसू गैस के गोले भूखे पेट का जवाब नहीं हो सकते, अजय राय ने योगी सरकार पर कसा तंज

रायबरेली अंबेडकर प्रतिमा विवाद और नोएडा श्रमिक प्रदर्शन पर भाजपा पर बरसे अजय राय
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Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 09:53 AM
आंसू गैस के गोले भूखे पेट का जवाब नहीं हो सकते, अजय राय ने योगी सरकार पर कसा तंज

लखनऊ: कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भाजपा की ओर से डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है।

अजय राय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इस पार्टी ने हमेशा दलितों का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं हुई हैं। इनके घर उजाड़े गए और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये सभी बाबा साहेब के अनुयायी हैं। भाजपा के शासन काल में सबसे अधिक दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बाबा साहेब के अनुयायियों को नौकरी नहीं देना और दबे-कुचले लोगों को उनका हक भाजपा नहीं दे रही है। भाजपा संविधान को खत्म करने पर लगी हुई है।

अजय राय ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर का हमेशा सम्मान किया और उचित स्थान दिया। संविधान के अनुसार ही कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाएगी।"

नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हंगामा करने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर अजय राय ने कहा, "भाजपा का यही असली चेहरा है। एक तरफ बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गरीब और दलितों की पिटाई करा रहे हैं। भाजपा की नीति कर्मचारियों को वेतन नहीं देना है।

अजय राय ने एक्स मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, "नोएडा में 'मदरसन' कंपनी के बाहर की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जब महंगाई कमर तोड़ रही हो और वेतन के नाम पर मजदूरों का शोषण हो रहा हो, तो युवा सड़क पर उतरने को मजबूर होगा ही। योगी जी, भारी भरकम विज्ञापनों से पेट नहीं भरता। पुलिस के आंसू गैस के गोले भूखे पेट का जवाब नहीं हो सकते। मजदूरों की जायज मांगों को अनसुना करना बंद करिए और दमन की जगह समाधान निकालिए।"

--आईएएनएस

 

 

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