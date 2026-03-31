Ajay Rai Statement : अमित शाह के बयान पर अजय राय का पलटवार, नक्सलियों को पालते हैं भाजपा के लोग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को लेकर उनका बयान झूठा है। लखनऊ में आईएएनएस से बातचीत में यूपी कांग्रेस चीफ ने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में जो कहा, वह पूरी तरीके से झूठ है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में ही कांग्रेस नेता नक्सलियों के हमले में मारे गए थे। भाजपा के लोग नक्सलियों को पालते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनका काम पूरा हो गया है तो नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हैं, जबकि सच यह है कि भाजपा के लोग ही नक्सलियों को पालते हैं।

अजय राय ने कहा कि रमन सिंह की सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं को मारा गया। राहुल गांधी कभी नक्सलियों के मंच पर नहीं गए। राहुल गांधी जैसी इमेज आज के समय में किसी नेता की नहीं है।

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलियों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंट संगठनों ने हिस्सा लिया, इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। 2010 में ओडिशा में लाडो शिकोका के साथ राहुल गांधी ने मंच साझा किया। शिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई।

2018 में हैदराबाद में गुमड़ी विट्ठल राव उर्फ ‘गद्दार’ से मुलाकात की, जो नक्सली विचारधारा के करीब रहे। 2025 में को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पीस के साथ मुलाकात की। 172 जवानों को मारने वाला हिड़मा जब मारा गया, तो इंडिया गेट पर नारे लगे। 'कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा’ और इस वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया। इन्होंने 1970 से लेकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है। जो 20 हजार लोग मारे गए, अगर इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है।

--आईएएनएस