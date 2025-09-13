India Pakistan Asia Cup : भारत-पाकिस्तान मैच देश के लिए ठीक नहीं है : कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू

भुवनेश्वर: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। हम उनके साथ मैच कैसे खेल सकते हैं।

आईएएनएस के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता ने कहा कि इस वक्त तो टीवी पर इस मुद्दे को लेकर बहस होनी चाहिए थी। सदन के अंदर पाकिस्तान को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने के लिए सब कुछ भुला देते हैं, यह ठीक नहीं है। देश के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसा देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अन्य नेता पाकिस्तान से बदला लेने और पाकिस्तान को मिटा देने की बात करते हैं। पीओके को वापस लेने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के खिलाफ सीजफायर कर देता है। ट्रंप एक-दो बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को कह चुके हैं, उसके कहने पर भारत ने सीजफायर किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ मैच भी खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि देश के लिए यह ठीक नहीं है।

अजय कुमार लल्लू के अनुसार, जब आप किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, तो जब तक आप सफल नहीं होते, संधि नहीं करनी चाहिए।

बता दें कि इंडिया ब्लॉक में शामिल कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत-पाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले मैच पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंक का गढ़ बना रहता है, तब तक किसी भी तरह का संवाद या भागीदारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए।