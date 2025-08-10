Operation Sindoor News: भारतीय एस-400 सिस्टम ने मार गिराए पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट : एयरफोर्स चीफ

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत ने इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 से पाकिस्तानी वायुसेना के कम से कम 5 लड़ाकू विमान को मार गिराया।

इसके साथ ही एक एईडब्ल्यूएंडसी/सीएलआईएनटी एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। यह कार्रवाई भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 के जरिए की गई। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 300 किलोमीटर की दूरी से की गई थी।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बेंगलुरु में आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की ताकत को उजागर करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा एस-400 मिसाइल सिस्टम बेहद आधुनिक है और लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम अब भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है।

उन्होंने आगे कहा कि वायुसेना की तैयारियों और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह भारतीय वायुसेना ने कम समय में तेज और प्रभावी कार्रवाई की।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एचडीएमसी-21 के प्रतिभागियों और संकाय को 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत के 'राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला और उच्च रक्षा प्रबंधन' पर व्याख्यान देते हुए संबोधित किया।

सीडीएस ने अभियानों में तीनों सेनाओं के उच्च स्तर के तालमेल, सैन्य मामलों के विभाग की उपलब्धियों और बेहतर परिचालन क्षमता के लिए थिएटराइजेशन की दिशा में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।