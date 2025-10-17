Air Chief AP Singh : वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने नागपुर में मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की

नागपुर: भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नागपुर स्थित वायुसेना नगर में आयोजित 'मेन्टेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव' की अध्यक्षता की। यह सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के आगमन पर मेन्टेनेंस कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और एयर मार्शल वीके गर्ग ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

'स्वदेशी तकनीकी विकास के माध्यम से क्षमता वृद्धि' थीम पर आधारित इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण और महत्वपूर्ण संपत्तियों के दीर्घकालिक रखरखाव को बढ़ावा देना था। कॉन्क्लेव के दौरान वायुसेना कमांडरों ने संचालन, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। इसके साथ ही, मिशन तत्परता और बेड़े की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए समाधानों को शेयर किया।

एयरफोर्स चीफ को रखरखाव कमान की उन पहलों के बारे में जानकारी दी गई, जो विदेशी ओईएम पर निर्भरता कम करने, सिस्टम विश्वसनीयता बढ़ाने, जीवन विस्तार अध्ययन, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने और तकनीकी नवाचारों पर केंद्रित हैं। उन्होंने भारतीय वायु सेना की परिचालन तत्परता में महत्वपूर्ण योगदान और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ तालमेल के लिए रखरखाव कमान के कर्मियों की सराहना की।

इस दौरान एयर चीफ मार्शल ने भारतीय वायुसेना के संचालन को बनाए रखने में रखरखाव कमान की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों से प्रोफेशनलिज्म, सेफ्टी और एफिशिएंसी के हाई स्टैडर्ड के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया।