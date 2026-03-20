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Telangana Voter List Revision : एआईएमआईएम ने तेलंगाना में 'एसआईआर हेल्प डेस्क' की शुरुआत की

SIR प्रक्रिया से पहले AIMIM की पहल, ओवैसी ने शुरू की हेल्पलाइन सेवा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 20, 2026, 06:04 AM
एआईएमआईएम ने तेलंगाना में 'एसआईआर हेल्प डेस्क' की शुरुआत की

नई दिल्ली: अगले महीने अप्रैल में तेलंगाना में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दारुस्सलाम में एआईएमआईएम ने 'एसआईआर हेल्प डेस्क' की शुरुआत की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2002 की मतदाता सूची में नाम खोजकर पूरे राज्य के लिए एक हेल्पलाइन सेवा का आधिकारिक तौर से शुरुआत की।

एआईएमआईएम की ओर से जानकारी दी गई कि शुक्रवार तड़के तेलंगाना में अप्रैल महीने में आयोजित होने वाली एसआईआर प्रक्रिया का प्रदर्शन दारुस्सलाम स्थित एआईएमआईएम मुख्यालय में किया गया। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं 2002 की मतदाता सूची में नाम खोजकर प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और पूरे राज्य के लिए एक हेल्पलाइन सेवा का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया।

एआईएमआईएम की ओर से तीन मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इस पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक 9100043150, 9100043151, 9100043152 फोन नंबरों पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है।

बता दें कि तेलंगाना में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के लिए तैयारी का काम शुरू हो गया है। एसआईआर से पहले मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने राजनीतिक पार्टियों से हर पोलिंग स्टेशन के लिए कम से कम एक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का आग्रह किया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए सीईओ सी. सुदर्शन रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया था कि मजबूत बूथ-लेवल कोऑर्डिनेशन इस काम के लिए बहुत जरूरी होगा।

अधिसूचना जारी होने के बाद रिवीजन के लिए सीमित समय को देखते हुए, उन्होंने कहा था कि राज्य में तैयारी का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस तैयारी के काम के हिस्से के रूप में 2025 के चुनावी रोल में लिस्टेड वोटर्स को 2002 के एसआईआर के दौरान कवर किए गए लोगों से जोड़ने के लिए एक टेबल-टॉप मैपिंग की गई है।

इसके बाद फील्ड-लेवल मैपिंग की जा रही है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर खासकर शहरी इलाकों में, घरों की पहचान और वेरिफिकेशन कर रहे हैं।

सीईओ ने बताया कि एसआईआर के दौरान बीएलओ से उम्मीद की जाती है कि वे हर पोलिंग एरिया में तीन से चार बार जाएंगे। पहले दौरे के दौरान गिनती के फॉर्म बांटे जाएंगे जबकि बाद के दौरों में उन घरों को कवर किया जाएगा जो पहले उपलब्ध नहीं थे।

--आईएएनएस

 

 

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