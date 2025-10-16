Congress Organizational Changes : कांग्रेस ने दादर एवं नागर हवेली की चुनाव समिति की घोषणा की

नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने दादर एवं नागर हवेली प्रादेशिक कांग्रेस समिति की 'प्रदेश चुनाव समिति' का पुनर्गठन किया है, जो 16 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

ये बदलाव विभिन्न क्षेत्रों और भूमिकाओं में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के लिए पार्टी के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाते हैं।

एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश की प्रदेश चुनाव समिति के गठन का विवरण दिया गया है। नए सदस्य प्रभु टोकिया, अजीत महला, महेश धोडी, राजेंद्र पटेल, सादिक शेख, दिगेश जोशी, रमन काकवा, नाना साहेब शिंदे, अमोल मेश्राम और वनिता मेश्राम हैं।

इस नियुक्ति का उद्देश्य क्षेत्र में पार्टी की चुनावी तैयारी को मजबूत करना है। राजनीतिक मामलों की समिति का विस्तार करते हुए इसमें छह अतिरिक्त सदस्य हैं, जिनमें राजमोहन उन्नीथन, वीके श्रीकंदन, डीन कुरियाकोस, पंडालम सुधाकरन, सीपी मोहम्मद और एके मणि शामिल हैं।

यह कदम समिति की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और प्रभावी रणनीतियां बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

महासचिवों की सूची में अब 22 सदस्यों का एक विविध समूह शामिल है, जिनमें पझाकुलम मधु, टॉमी कल्लनी, के. जयंत, दीप्ति मैरी वर्गीस और पीए सलीम आदि शामिल हैं। यह टीम पार्टी के राष्ट्रीय संचालन और नीति क्रियान्वयन की देखरेख करेगी।

उपाध्यक्षों की सूची में टी. सरथचंद्र प्रसाद, हिबी ईडन, और रॉय के. पॉलोज जैसे 13 सदस्य शामिल हैं, जबकि वी.ए. नारायणनम को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महासचिवों की सूची में एन. शैलज, बी.आर.एम. शफीर और साइमन एलेक्स जैसे 58 सदस्य शामिल हो गए हैं, जो पूरे भारत में व्यापक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

गुरुवार को घोषित ये अपडेट कांग्रेस पार्टी के अपने नेतृत्व को पुनर्जीवित करने के प्रति समर्पण का संकेत देते हैं। ये बदलाव मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों के लिए तैयारी करने के प्रयास का हिस्सा हैं।

महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने अपनी समितियों के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और चुनावी तैयारियों को मजबूत करना है।