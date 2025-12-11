AIADMK Nomination Process : एआईएडीएमके अगले सप्ताह से विधानसभा चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करेगी

चेन्नई: एआईएडीएमके ने घोषणा की है कि वह 15 से 23 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी सदस्यों से आवेदन स्वीकार करेगी।

जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि नॉमिनेशन फॉर्म 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से पार्टी हेडक्वार्टर में जारी किए जाएंगे, और उसके बाद तय समय के दौरान सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलेंगे।

ईपीएस ने कहा कि उम्मीदवार फॉर्म सीधे एआईएडीएमके हेडक्वार्टर से लें, सभी जरूरी डिटेल्स साफ-साफ भरें, और तय तारीखों के अंदर जमा करें। पार्टी लीडरशिप इस प्रोसेस को 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में एक अहम कदम मान रही है, जिससे उसे उम्मीद है कि यह एक बड़ी राजनीतिक वापसी होगी।

1972 में डीएमके से अलग होने के बाद एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) द्वारा स्थापित एआईएडीएमके तेजी से तमिलनाडु की सबसे ताकतवर राजनीतिक ताकतों में से एक बन गई।

एमजीआर और बाद में जे. जयललिता के नेतृत्व में, पार्टी ने दशकों तक राज्य की राजनीति पर राज किया और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, जिससे उसका जनसमर्थन मजबूत हुआ। इसके शासन मॉडल और चुनावी सफलताओं ने इसे राज्य की दो-पार्टी प्रधान प्रणाली में डीएमके के सामने एकमात्र मजबूत विकल्प बना दिया।

हालांकि, 2016 में जयललिता के निधन के बाद, पार्टी एक मुश्किल दौर में चली गई, जिसमें अंदरूनी फूट, नेतृत्व की लड़ाई और बदलते गठबंधन देखने को मिले। हालांकि ईपीएस ने आखिरकार कंट्रोल मजबूत कर लिया और पार्टी मुख्य विपक्ष बनी रही, लेकिन उसे 2019 के लोकसभा, 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनावी झटके लगे।

डीएमके के सत्ता में लौटने से एआईएडीएमके संगठनात्मक पुनर्गठन के दौर में और चली गई। हाल के महीनों में, एआईएडीएमके नेताओं ने पार्टी के जमीनी नेटवर्क को फिर से जिंदा करने, डीएमके विरोधी नैरेटिव को तेज करने और अपनी गठबंधन रणनीति को मजबूत करने के प्रयास तेज किए हैं।

ईपीएस ने बार-बार कहा है कि तमिलनाडु के लोग डीएमके सरकार से निराश हैं और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन 2026 में निर्णायक जीत हासिल करेगा।

बुधवार को हुई एआईएडीएमके जनरल काउंसिल ने ईपीएस को एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन के सीएम उम्मीदवार के रूप में भी घोषित किया। यह नई चुनावी कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब एक्टर विजय की टीवीके एक संभावित चुनौती के रूप में उभर रही है।

15 से 23 दिसंबर तक नॉमिनेशन खुलने से एआईएडीएमके का इरादा साफ होता है कि वह मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और तीन क्षेत्रों में होने वाली बड़ी चुनावी लड़ाई की तैयारी करते हुए अपनी गति फिर से हासिल करेगी।

--आईएएनएस