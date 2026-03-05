भारत समाचार

Tamil Nadu Rajya Sabha Election : एआईएडीएमके थंबीदुरई और पीएमके के अंबुमणि रामदास को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना सकती है

Mar 05, 2026, 04:20 AM
चेन्नई: ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) 16 मार्च को होने वाले तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के सीनियर नेता एम. थंबीदुरई और पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदास को उम्मीदवार बना सकती है।

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने 18 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, और नॉमिनेशन प्रोसेस 26 फरवरी से शुरू होगा। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है।

तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मौजूदा ताकत और अपने अलायंस पार्टनर्स के सपोर्ट के आधार पर, एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले अलायंस को संसद के अपर हाउस में दो सीटें जीतने के लिए अच्छी स्थिति में माना जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दो सीटों में से एक पीएमके को दी गई है, जो एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले फ्रंट में एक अहम सहयोगी है। पीएमके प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदास के इस सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार होने की उम्मीद है।

दूसरी सीट एआईएडीएमके के सीनियर लीडर एम. थंबीदुरई को मिलने की संभावना है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, और अभी सांसद हैं।

पीएमके को एक राज्यसभा सीट देने का फैसला एआईएडीएमके एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में लिया गया।

इस व्यवस्था की घोषणा करते हुए, एआईएडीएमके के महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कहा कि पीएमके 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में दो में से एक सीट पर चुनाव लड़ेगी।

234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके की ताकत 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद से कम हुई है, जब पार्टी ने 66 सीटें जीती थीं।

बाद में कई विधायक ने सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिनमें ओ. पन्नीरसेल्वम, मनोज पांडियन, आर. वैथिलिंगम, के. अय्यप्पन और के.ए. सेंगोट्टैयन शामिल हैं।

इसके अलावा, वालपराई के विधायक अमूल कंदासामी का निधन हो गया, जिससे पार्टी की संख्या और कम हो गई।

इस वजह से, एआईएडीएमके के पास अभी विधानसभा में लगभग 60 विधायक हैं।

हालांकि, पार्टी को अपने गठबंधन सहयोगियों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसमें पीएमके के तीन विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चार विधायक शामिल हैं।

इस सपोर्ट के साथ, एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन लगभग 66 वोट जुटा सकता है, जो राज्यसभा चुनाव में दो उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए काफी माना जाता है।

नंबर अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए एआईएडीएमके लीडरशिप को भरोसा है कि आने वाले चुनावों में वह अपने और अपने सहयोगी के उम्मीदवार, दोनों को अपर हाउस भेजेगी।

--आईएएनएस

 

 

