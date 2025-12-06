Ahmedabad Shopping Festival : केंद्रीय गृह मंत्री शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया

गांधीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद महानगर पालिका और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ‘अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल (एएसएफ) 2025-26’ का शुभारंभ किया। इस फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह और भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाई और शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शॉपिंग फेस्टिवल के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। उन्‍होंने स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी की और डिजिटल पेमेंट कर लोगों को प्रोत्साहित किया।

बता दें कि 5 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक चलने वाला यह रिटेल, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट का विशाल महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को साकार करने के साथ ही शहर के व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में एक नई ऊर्जा भरेगा। ‘स्वदेशी विद ग्लोबल अपील’ की थीम पर आधारित इस फेस्टिवल के दूसरे संस्करण के लिए नगरजनों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

इस वर्ष अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल (एएसएफ) के अंतर्गत शहर के 6 मुख्य शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट और 12 से अधिक हॉटस्पॉट जोन तैयार किए गए हैं, जिनमें सिंधु भवन रोड, सीजी रोड, निकोल मॉडर्न स्ट्रीट, कांकरिया-रामबाग रोड, वस्त्रापुर, प्रहलाद नगर, साइंस सिटी, रिवरफ्रंट, लॉ गार्डन और माणेक चौक सहित अन्य क्षेत्र एवं शहर के अग्रणी मॉल शामिल हैं। पूरे शहर में शॉपिंग, मनोरंजन, फूड एवं आर्टिजन मार्केट का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा।

इस फेस्टिवल के दौरान फूड फेस्टिवल, लाइव म्यूजिक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉमेडी और काव्य संध्या, खेल गतिविधियां, युवा जोन और फैमिली एंटरटेनमेंट जोन सहित कई कार्यक्रम नागरिकों और पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे।

शहर के नागरिक और विदेशी सैलानियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हेरिटेज वॉकिंग टूर्स और सिंधु भवन रोड पर वेडिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस जोन, इस सीजन की वेडिंग शॉपिंग को प्रीमियम टच देंगे। इस फेस्टिवल में मेजर ब्रांड्स, होटल, मॉल, रिटेल, क्लॉदिंग, गिफ्ट, रेस्टोरेंट और अन्य क्षेत्रों से जुड़े ब्रांड भागीदार बने हैं।

फेस्टिवल को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए एएसएफ का अधिकृत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ऐप के माध्यम से विशेष ऑफर, इंटरेक्टिव मैप, इवेंट के रीयल-टाइम अपडेट तथा एएमटीएस (सिटी बस) और बीआरटीएस में फेस्टिवल के दौरान निःशुल्क यात्रा की सुविधा वाले शॉपर पास के साथ-साथ विशेष डील और लकी ड्रॉ का अवसर मिलेगा।

इस वर्ष एएसएफ में 8000 से अधिक व्यवसायी जुड़े हैं, जिनमें रिटेल स्टोर्स, मॉल, एमएसएमई, होटल, रेस्टोरेंट, कारीगर और प्रीमियम ब्रांड का समावेश होता है। शहर में वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने के लिए वस्त्रापुर में स्वदेशी मॉल, कॉटेज इंडस्ट्री प्रदर्शनी और स्थानीय कारीगरों की विशेष भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र बनेगी।

फेस्टिवल के दौरान ग्राहकों को शहर के आउटलेट्स (दुकानों) में 15 से 35 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। हंग्रिटो, वीक-एंड विंडो, फन ब्लास्ट, और विभिन्न सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों के दौरान पूरे शहर में उत्सव का माहौल बन जाएगा।

अहमदाबाद शहर देश और दुनिया के आगंतुकों का इस अनोखे व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन के भव्य उत्सव में स्वागत करने के लिए आतुर है। स्वदेशी गौरव, रिटेल इनोवेशन और आधुनिक शहरी जीवन शैली के समन्वयन के साथ एएसएफ 2025-26 अहमदाबाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिटेल के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगा।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन, अहमदाबाद शहर के सभी विधायक और पार्षदगण, उप महापौर जतिन पटेल, मनपा स्थाई समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी, शासक पक्ष के नेता गौरांग प्रजापति, सचेतक शीतल डागा और चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स राजीव टोपनो, मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि, मनपा की विभिन्न समितियों के चेयरमैन, शहर अध्यक्ष प्रेरक शाह और अहमदाबाद महानगर पालिका के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

