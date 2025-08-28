भारत समाचार

Ahmedabad Roof Collapse: अहमदाबाद के निकोल इलाके में मकान की छत गिरी, मलबे में दबे 5 लोग

अहमदाबाद निकोल में मकान की छत गिरी, पांच लोग घायल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 05:06 AM
गुजरात: अहमदाबाद के निकोल इलाके में मकान की छत गिरी, मलबे में दबे 5 लोग

अहमदाबाद:  गुजरात के अहमदाबाद शहर स्थित निकोल इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। सीताराम चौक के पास बुधवार की शाम को एक मकान की छत अचानक से भरभराकर गिर गई।

छत गिरने की वजह से वहां मौजूद पांच लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तेजी से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया।

घटना के वक्त मकान में रहने वाले लोग रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे कि अचानक से छत ढह गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, हमारी टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, छत की हालत पहले से जर्जर थी और बरसात के कारण दीवारें कमजोर हो चुकी थीं, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हालांकि, अभी तक हादसे के सही कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है।

फिलहाल, घटना की जांच जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है।

 

 

Gujarat accidentBuilding SafetyNikol areaheavy rain impactAhmedabad Newsfire brigade rescueroof collapse

Related posts

Loading...

More from author

Loading...