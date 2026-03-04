Ahmedabad Railway Incident : नारनपुरा में ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर स्थित नारनपुरा इलाके में मंगलवार को रेलवे ट्रैक के पास दो लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। रात के समय किसी ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत की आशंका जताई जा रही है।

शव सुबह करीब 11 बजे आदर्शनगर पुलिस चौकी के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक बरामद किए गए, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

रेलवे क्रॉसिंग के पास शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों में से एक की पहचान सत्यजीत श्रीमाली (50) के रूप में हुई है, जो नारनपुरा के निवासी थे। दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है।

अज्ञात मृतक की शिनाख्त के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं और उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।

वडज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विमल डांगर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच से यह प्रतीत होता है कि घटना रात के समय हुई। उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया यह घटना रात में घटी हुई प्रतीत होती है। शव सुबह करीब 11 बजे बरामद किए गए।”

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों व्यक्ति किन परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आए। इंस्पेक्टर डांगर के अनुसार, आत्महत्या, दुर्घटना या अन्य किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

इस मामले में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु के अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, पुलिस रेलवे ट्रैक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों की तलाश में जुटी हुई है।

बता दें कि पिछले महीने गुजरात के राजकोट जिले में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जब तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह हादसा भावनगर डिवीजन में भक्तिनगर और रिबदा रेलवे स्टेशनों के बीच गोंडल चौकड़ी के पास मालधारी लेवल क्रॉसिंग के नजदीक हुआ था, जब ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर चल रही थी।

मिली जानकारी के अनुसार, तीन लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा और जागरूकता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

