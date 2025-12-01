Gita Mahotsav Ahmedabad : गीता जयंती पर अहमदाबाद में आज भव्य ‘गीता महोत्सव’ का आयोजन

अहमदाबाद:। अहमदाबाद ग्रामीण और शहर के जिला शिक्षा कार्यालय गीता जयंती के मौके पर सोमवार को गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड के साथ मिलकर 'गीता महोत्सव' का आयोजन करेंगे। मुख्य आयोजन रानिप के स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल में होगा, जिसमें 'गीता पूजन' होगा।

इस दौरान भगवद गीता का पाठ होगा। साथ ही संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगेगी।

सेंट्रल प्रोग्राम के अलावा, अहमदाबाद में तीन रिव्यू सेंटर गीता पाठ सेशन और शत सुभाषित का जाप करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स ज्यादा हिस्सा ले सकेंगे।सेलिब्रेशन में लगभग 200 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इन सभी को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।

इवेंट से पहले जिला शिक्षा कार्यालय ने तैयारियों की देखरेख करने और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक रिव्यू मीटिंग की।

गुजरात में गीता महोत्सव कई सालों से एक कल्चरल और स्पिरिचुअल पहल के तौर पर आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें शिक्षा, परंपरा और सामुदायिक भागीदारी का मेल होता है।

राज्य भर के स्कूल, कॉलेज, संस्कृत बोर्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके को बड़े पैमाने पर गीता पाठ, कल्चरल प्रोग्राम, संस्कृत हेरिटेज पर प्रदर्शनी और पब्लिक गैदरिंग के साथ मनाते हैं, जो भगवद गीता की हमेशा रहने वाली शिक्षाओं को हाईलाइट करते हैं।

समय के साथ, यह फेस्टिवल गुजरात में एक बड़ा मूवमेंट बन गया है, जिसमें मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और जिला स्तर के आयोजनों में सेलिब्रेशन होते हैं, जो राज्य की संस्कृति को बचाने, बढ़ावा देने और छात्रों और नागरिकों के बीच गीता के फिलॉसॉफिकल ज्ञान की गहरी समझ को बढ़ावा देने की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

भारत में गीता महोत्सव भगवद गीता के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक सालाना आयोजन है, जिसे पूरे देश में स्पिरिचुअल, कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज के साथ मनाया जाता है।

यह दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण के प्रवचन की याद में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बड़े पैमाने पर गीता पाठ, सेमिनार, कल्चरल परफॉर्मेंस, भारतीय दर्शन पर प्रदर्शनी और युवाओं के लिए कॉम्पिटिशन शामिल हैं।

--आईएएनएस