भारत समाचार

गुजरात: गिरफ्तारी के दौरान हुई झड़प में कुख्यात अपराधी को गोली लगी

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान हथियार छीनने की कोशिश में आरोपी के पैर में लगी गोली
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 26, 2026, 04:33 AM
गुजरात: गिरफ्तारी के दौरान हुई झड़प में कुख्यात अपराधी को गोली लगी

अहमदाबाद: अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान एक वांछित आरोपी को पुलिस अधिकारी का सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश करने पर उसके बाएं पैर में गोली लग गई।

आरोपी की पहचान धर्मेंद्र सिंह उर्फ ​​धामो बरद के रूप में हुई है, जो कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था और शहर के कई पुलिस स्टेशनों में उसका लंबा आपराधिक इतिहास है।

पुलिस के अनुसार, वह हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, डकैती, दंगा, मारपीट और शस्त्र अधिनियम एवं निषेध अधिनियम के उल्लंघन जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े लगभग 26 आपराधिक मामलों से संबंधित है।

क्राइम ब्रांच ने बताया कि सोला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में उस होटल में उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई, जहां वह अकेला पाया गया था।

अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वाहन में ले जा रहे थे तभी यह घटना घटी।

यात्रा के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनने का प्रयास किया, जिससे वाहन के अंदर थोड़ी देर के लिए हाथापाई हुई।

आईएएनएस से बात करते हुए, इंस्पेक्टर मेहुल चौहान ने बताया कि टीम ने होटल से आरोपी का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया और उसे अपने वाहन में बिठा लिया।

उन्होंने बताया कि वाहन के चलने के कुछ ही देर बाद, आरोपी ने अचानक उनकी सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि जैसे ही उसने हथियार छीनने का प्रयास किया, मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान, आत्मरक्षा में एक गोली चली, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लग गई। उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि यह कार्रवाई कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज हत्या के प्रयास की एफआईआर पर आधारित थी, जिसमें आरोपी पहले से ही वांछित था।

उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई अन्य आपराधिक मामलों में शामिल था और गिरफ्तारी के समय कुछ मामलों में जमानत पर बाहर था। पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7:45 बजे हुई।

--आईएएनएस

एमएस/

 

Criminal CaseLaw and OrderCrime BranchArmed AttackArrest OperationGujarat PoliceCrime Newsahmedabad crimepolice encounterIndian Police

Related posts

Loading...

More from author

Loading...