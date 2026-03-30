Ahmedabad Infrastructure Projects : अहमदाबाद को 1,099 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिला, राज्य ने शहरी विकास अभियान का किया विस्तार

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद को रविवार को कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ 1,099 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य शहरी जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाना और साथ ही शहर की वैश्विक पहचान को मजबूत करना है।

इन परियोजनाओं में आवास, पुल, उद्यान, झीलें, सभागार और अन्य शहरी सुविधाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करना और बुनियादी ढांचे की क्षमता का विस्तार करना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकों के जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने को प्राथमिकता दी है। गुजरात में शहरी विकास के प्रयास एक सतत नीतिगत दिशा का अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2005 में 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में शुरू की गई पहल अभी भी योजना बनाने में मार्गदर्शन कर रही है, और 2025 को भी राज्य में इसी थीम के तहत मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद ने वैश्विक पहचान हासिल की है, जिसमें 'विश्व धरोहर शहर' का दर्जा भी शामिल है। आज अहमदाबाद अपनी वैश्विक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जन कल्याण में सुधार करना सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

सीएम पटेल ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में अहमदाबाद में पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत करने की पहल के साथ-साथ 13,000 से अधिक सड़क निर्माण कार्य और 6,152 स्टॉर्म वॉटर और जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को एक 'ग्रीन सिटी' के रूप में विकसित करने के प्रयासों को उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 450 से ज़्यादा काम पूरे किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में 2,561 करोड़ रुपए से अधिक की 21 शहरी गतिशीलता परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें बीआरटीएस और मेट्रो प्रणालियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है।

पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अहमदाबाद में हजारों लाभार्थियों को 4,501 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से घर उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने कहा, "शहर की स्वच्छता व्यवस्था को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता मिली है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों जैसे आयोजनों को देखते हुए बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करने की तैयारियां चल रही हैं।

साबरमती नदी तट को गिफ्ट सिटी तक बढ़ाने और गांधी आश्रम को फिर से बनाने की योजनाओं को भी अहम पहलों के तौर पर बताया गया, जिनसे टूरिज्म और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पटेल ने कहा कि सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।

--आईएएनएस