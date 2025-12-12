भारत समाचार

CAA Citizenship Camp : अहमदाबाद कैंप में 195 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई

अहमदाबाद कैंप में 195 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान
Dec 12, 2025, 04:12 AM
गुजरात: अहमदाबाद कैंप में 195 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई

अहमदाबाद: अहमदाबाद जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक विशेष नागरिकता सर्टिफिकेशन कैंप में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और शहरी विकास राज्य मंत्री दर्शन वाघेला की मौजूदगी में 195 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई।

कैंप में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के तहत एप्लिकेंट के साथ-साथ कलेक्टर ऑफिस में पहले से रजिस्टर्ड केस भी शामिल थे।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए संघवी ने इमोशनल होकर लोगों का स्वागत किया और कहा, "मुस्कुराइए! अब आप सब भारत के नागरिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ सिटिजनशिप मिलना किसी दूसरे राज्य में बहुत कम देखने को मिलता है।"

उन्होंने कहा, "बहुत सारे लोग जो सालों पहले बहुत तकलीफों के बाद भारत आए थे, उन्होंने चुपचाप हमारे देश की तरक्की में योगदान दिया है। आज उनके लिए इज्जत और सुरक्षा का पल है।"

जारी किए गए 195 सर्टिफिकेट में से 122 सीएए के तहत दिए गए, जबकि 73 सर्टिफिकेट लंबे समय से पेंडिंग एप्लीकेशन से जुड़े थे।

संघवी ने पड़ोसी देशों में जुल्म का सामना कर रहे माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए नागरिकता नियमों में बदलाव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने कहा कि सीएए ने हजारों बेघर परिवारों को पहचान, अधिकार और गर्व के साथ अपनी जिंदगी फिर से बनाने का मौका दिया है।

उन्होंने अहमदाबाद जिला प्रशासन की लगातार काम करने के लिए तारीफ की और कहा कि 2017 से यहां नागरिकता सर्टिफिकेट बहुत अच्छी कुशलता और संवेदनशीलता के साथ जारी किए जा रहे हैं।

मंत्री दर्शन वाघेला ने पाने वालों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी लंबे समय से उम्मीदें पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को दिखाता है। आज, हम आपका भारतीय परिवार में स्वागत करते हैं।

उन्होंने सताए गए समुदायों के संघर्षों को पहचानने और सीएए के जरिए मानवीय समाधान देने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की।

--आईएएनएस

 

