Ahmedabad Infrastructure Projects : अहमदाबाद नगर निगम ने नागरिक कार्यों और सुभाष ब्रिज के जीर्णोद्धार के लिए राशि को मंजूरी दी

अहमदाबाद: अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की स्थायी समिति ने शहर भर में 2,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जिसमें सुभाष ब्रिज के मरम्मत के लिए 240 करोड़ रुपये की परियोजना भी शामिल है। संरचनात्मक खामियों का पता चलने के बाद पिछले साल इसे बंद कर दिया गया था।

स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दानी ने गुरुवार को कहा कि ये निर्णय शहर के कई वार्डों में सड़क, जल निकासी, जल आपूर्ति और नागरिक अवसंरचना कार्यों को कवर करते हैं। दानी ने आगे कहा कि लगभग 600 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सड़क विकास से संबंधित हैं, जिनमें नरोदा से नारोल तक की एक प्रतिष्ठित सड़क की मंजूरी भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि आज की स्थायी समिति की बैठक में महानगर के लिए 2,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें 600 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं और जल निकासी एवं जल परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्य शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन अवसंरचना कार्यों का उद्देश्य शहर के दीर्घकालिक विकास को समर्थन देना है।

दानी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, अहमदाबाद का विकास वैश्विक स्तर पर रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए, अवसंरचना विकास को गति देने वाले कार्यों को मंजूरी दी गई है ताकि अच्छे अवसंरचना कार्यों में तेजी से प्रगति हो सके।

सड़क परियोजनाओं और पुल के जीर्णोद्धार के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि नरोदा-नरोल की प्रतिष्ठित सड़क को मंजूरी मिल चुकी है और नगर निगम ने सुभाष पुल के जीर्णोद्धार को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सुभाष पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद था। अब तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, स्थायी समिति ने सुभाष पुल के जीर्णोद्धार के लिए 240 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आगे बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय और एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से संबंधित इमारतों, साथ ही विरासत भवनों और मंदिरों सहित विभिन्न भवनों और स्थानों के सुधार के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

दानी ने शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में एक नए सार्वजनिक उद्यान के विकास की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अहमदाबाद में कांकरिया और वस्त्रपुर झीलें हैं, उसी प्रकार दक्षिण बोपाल में एक कमल उद्यान बनाया जाएगा। इसमें भारत के प्रत्येक राज्य के फूलों की प्रतिकृतियां देखने को मिलेंगी। इस प्रकार, कमल उद्यान को इस तरह से बनाया जाएगा जिससे लोगों के सुख का सूचकांक बढ़ेगा। समिति ने नगर निकाय की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन को भी मंजूरी दी।

दानी ने बताया कि सीसीआरएस ऐप, जिसके माध्यम से निवासी वर्तमान में 155303 नंबर का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करते हैं, को एआई से लैस किया जाएगा। एएमसी देश का पहला नगर निगम होगा जिसका ऐप एआई-आधारित होगा। पहले शिकायतें सीधे बंद कर दी जाती थीं, लेकिन अब काम से पहले और बाद की तस्वीरें अपलोड की जाएंगी। समिति ने शहर भर में 25 अतिरिक्त जंक्शनों के विकास को भी मंजूरी दी।

दानी ने बताया कि नगर निकाय ने पहले 100 जंक्शनों के विकास को मंजूरी दी थी और नए निर्णय से कार्यक्रम का विस्तार और अधिक स्थानों तक होगा। उन्होंने कहा कि 2,500 करोड़ रुपये के पैकेज के तहत विभिन्न वार्डों में हॉल, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, पुल और फुटपाथ सहित कई कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। पुल परियोजना के तकनीकी विवरण देते हुए, दक्षिण-पश्चिम जोन के उप नगर आयुक्त मीरंत पारिख ने कहा कि यह पुल शहर का एक प्रमुख यातायात गलियारा है।

उन्होंने आगे कहा कि सुभाष पुल अहमदाबाद शहर की जीवनरेखा के समान है, क्योंकि इससे होकर भारी यातायात गुजरता है पारिख ने बताया कि पुल में खामियां पाए जाने के बाद जनता को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए इसे पहले ही बंद कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सुभाष पुल में छोटी-बड़ी खामियां पाए जाने पर, जानमाल के नुकसान या अन्य समस्याओं से बचने के लिए इसे तुरंत बंद कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि जीर्णोद्धार में पुल के ऊपरी ढांचे को बदलना और संरचना को मजबूत करना शामिल होगा। उन्होंने कहा कि यह काम दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें पुल के मौजूदा ऊपरी ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा और एक नया ऊपरी ढांचा तैयार करके उसे मजबूत किया जाएगा। परियोजना के तहत पुल के चारों ओर दो अतिरिक्त लेन भी बनाई जाएंगी।

समिति के सामने पेश की गई तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा पुल लगभग 454 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है, जिसके स्पैन क्रमश: 76.25 मीटर और 36.50 मीटर हैं। मौजूदा ढांचे के जीर्णोद्धार में पहले चरण में नौ महीने लगने की उम्मीद है। दूसरे चरण में, मौजूदा पुल के दोनों ओर दो-दो लेन वाले दो नए पुलों का निर्माण किया जाएगा।

हर पुल लगभग 454 मीटर लंबा और 10.55 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें आठ मीटर का कैरिजवे, क्रैश बैरियर, फुटपाथ और पैरापेट शामिल होंगे। अतिरिक्त पुल निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग 24 महीने लगने की उम्मीद है। इस परियोजना में प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डरों की स्थापना, पुल के बेयरिंग को पोट-पीटीएफई या इलास्टोमेरिक बेयरिंग से बदलना, डेक स्लैब का जलरोधीकरण, बिटुमिनस वियरिंग कोट, विस्तार जोड़ और पुल संरचना पर वास्तुशिल्प प्रकाश व्यवस्था शामिल होगी। सरकारी प्रक्रियाओं और अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार, इस कार्य के लिए 232 करोड़ रुपये की टेंडर जारी की गई है।

