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महाराष्ट: करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में
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Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 11:57 AM
महाराष्ट: करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, आरोपी को अहिल्यानगर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की कस्टडी में रखा गया है।

 

 

आरोपी की पहचान संभाजीनगर के डोंगांव निवासी सागर सुधाकर पवार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अहिल्यानगर के शेवगांव क्षेत्र के रहने वाले 46 वर्षीय व्यक्ति अवधूत विनायक केदार के साथ 1.61 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 'एंसिटेक सॉल्यूशंस' फर्म में इन्वेस्ट करने पर भारी रिटर्न का वादा करके उससे रुपए ठगे गए।

 

इस मामले में शेवगांव थाने में क्राइम रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में इस मामले को अहिल्यानगर आर्थिक अपराध शाखा के पास भेजा गया।

 

इसी बीच, अहिल्यानगर आर्थिक अपराध शाखा को जानकारी मिली कि इस अपराध का फरार आरोपी सागर सुधाकर पवार चालीसगांव सिटी पुलिस थाने की सीमा में है। इसके अनुसार, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर योगेश जाधव और उनकी टीम चालीसगांव सिटी पुलिस थाने पहुंची।

 

इस समय, चालीसगांव सिटी थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार मानेल के मार्गदर्शन में पुलिस कांस्टेबल अशोक नाना पाटिल और आशुतोष सोनवणे ने गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। यह जानकारी मिलने के बाद कि आरोपी चालीसगांव शहर के मोतीबाग नगर इलाके में हनुमान मंदिर के पास अपने चाचा के घर पर रह रहा है, पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

 

इसके बाद, आरोपी को चालीसगांव सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया और आर्थिक अपराध शाखा, अहिल्यानगर के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर योगेश जाधव और उनकी टीम को सौंप दिया गया। चालीसगांव सिटी पुलिस ने सिर्फ गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल, आरोपी आर्थिक अपराध शाखा की कस्टडी में है।

 

--आईएएनएस

डीसीएच/

 

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