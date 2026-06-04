अहमदाबाद में दूषित पानी से 50 लोग बीमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

अहमदाबाद, 4 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद के गोटा वार्ड में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण करीब 50 लोगों के बीमार पड़ने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

Read More

प्रभावित लोगों को दस्त और उल्टी जैसी शिकायतों के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार, गोटा वार्ड के सोला क्षेत्र स्थित जनतानगर क्रॉस रोड के पास नौ आवासीय सोसाइटी में यह समस्या सामने आई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि ड्रेनेज लाइन और पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान तकनीकी खामी आने से सीवर का पानी पेयजल लाइन में मिल गया, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें नियंत्रण और सुधार कार्यों की पूरी जानकारी दी।

नगर निगम के अनुसार, प्रभावित लोगों में मंगलवार और बुधवार को बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं रोकथाम का काम शुरू किया गया।

एएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि सोला क्षेत्र के सत्ताधार ब्रिज के पास स्थित आकांक्षा फ्लैट, नवरत्न फ्लैट और त्रिदेव सोसाइटी में दस्त और उल्टी के मामलों की सूचना मिलने के बाद मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को तत्काल तैनात किया गया। साथ ही बीमारी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि ड्रेनेज लाइन जंक्शन की मरम्मत के दौरान तकनीकी समस्या के कारण आसपास के इलाकों में मिश्रित पानी की आपूर्ति हो गई थी। इसके बाद प्रभावित सोसाइटी की पानी की टंकियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की करीब 40 टीमें घर-घर सर्वे कर रही हैं। संक्रमण को रोकने के लिए लोगों में क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की गई हैं।

नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉ. भाविन सोलंकी ने बताया कि आकांक्षा अपार्टमेंट में मेडिकल वैन के जरिए 50 मरीजों का ओपीडी स्तर पर इलाज किया गया। सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। तीन मरीजों को बुधवार को छुट्टी दी गई थी और अन्य मरीजों को भी जल्द डिस्चार्ज किए जाने की संभावना है।

बताया गया कि दूषित जल आपूर्ति से लगभग 326 घर प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया।

नगर निगम आयुक्त बंचनिधि पानी ने कहा कि शिकायत मिलते ही तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। साथ ही तकनीकी पर्यवेक्षकों, सहायक इंजीनियरों और सिटी इंजीनियरों को प्रभावित सोसाइटी के भूमिगत जल भंडारण तंत्र की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम