अहमदाबाद: बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 131 लोग हिरासत में

अहमदाबाद, 3 जून। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मंगलवार देर रात बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस अभियान के दौरान 131 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जबकि 160 से अधिक अन्य से पूछताछ जारी है।

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अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों ने शहर के चंडोला, गुलाबनगर और खोडियारनगर समेत कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। अभियान के दौरान कुल 290 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई।

अहमदाबाद पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई शहर के सभी जोन में व्यापक सत्यापन अभियान के तहत की गई। हिरासत में लिए गए लोगों को क्राइम ब्रांच कार्यालय लाकर उनके पहचान पत्र, निवास संबंधी दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों से अब तक 131 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की गई है। वहीं, 160 से अधिक अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बढ़ सकती है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान जारी रहेगा।

अहमदाबाद पुलिस ने कहा कि सभी संदिग्धों के दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

अहमदाबाद के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, इसको लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है।

गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने की प्रक्रिया जारी है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से चले जाना चाहिए और अपने देश लौट जाना चाहिए। मुंबई में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों का हमेशा स्वागत है, हालांकि अगर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी यहां आते हैं, शहर में घुसपैठ करते हैं और खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे।"

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी