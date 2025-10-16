Agniveer Recruitment Rally : भारतीय सेना ने भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर पहली बार अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की

चेन्नई: ग्रेट निकोबार के कैंपबेल-बे में 14 अक्टूबर यानी मंगलवार को पहली अग्निवीर भर्ती रैली सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

यह रैली क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय चेन्नई के निर्देशन में सेना भर्ती कार्यालय चेन्नई द्वारा आयोजित की गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय सेना के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में भर्ती प्रयास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा, जिसमें दृढ़ संकल्प, समन्वय और पहुंच की नई मिसाल पेश की गई।

भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, कठिन मौसम और सुदूर स्थान की चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना ने वायु, जल और थल मार्गों का उपयोग कर इस अभूतपूर्व भर्ती अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रयास तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के तालमेल और स्थानीय प्रशासन के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण था।

भारत सरकार के मुताबिक, भर्ती रैली में स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें से कई निकोबार जिले के दुर्गम इलाकों से आए थे। रैली को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने द्वीपवासियों में गर्व और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया और भारतीय सेना के निरंतर संपर्क अभियान की प्रभावशीलता को स्पष्ट किया। यह आयोजन महीनों की तैयारी का परिणाम था, जिसमें व्यापक पंजीकरण अभियान, संपर्क कार्यक्रम और रैली-पूर्व प्रशिक्षण सत्र शामिल थे, जो सेना के उभयचर दस्ते की पूर्ण सहायता से आयोजित किए गए थे।

इस रैली ने न केवल भर्ती का अवसर प्रदान किया, बल्कि सशस्त्र बलों और स्थानीय समुदाय के बीच भरोसा और सहयोग भी बढ़ाया। देश की सबसे सुदूर सीमा पर सेना की उपस्थिति ने राष्ट्रीय एकता के प्रति उसके अटूट समर्पण को रेखांकित किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी इच्छुक उम्मीदवार को भौगोलिक अलगाव के कारण पीछे न रहना पड़े।

कैंपबेल-बे में आयोजित यह ऐतिहासिक भर्ती रैली भारतीय सेना के सशक्तिकरण और समावेशी दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह कदम सुदूर क्षेत्रों के युवाओं तक पहुंच बनाने, उन्हें भर्ती करने और सशक्त बनाने की दिशा में एक व्यापक प्रयास की शुरुआत मात्र है, जो एक मजबूत और समग्र रूप से एकीकृत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।