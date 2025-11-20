अग्रिम चौकियों पर पहुंचे सेनाध्यक्ष, सीमा क्षेत्र में सैन्य तैयारियों की समीक्षा

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अग्रिम चौकियों का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बीते दो दिनों में अलग-अलग सीमावर्ती इलाकों में जाकर ऑपरेशनल क्षमता का निरीक्षण किया है।

सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी 18 और 19 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत में मौजूद रहे। यहां उन्होंने अग्रिम सैन्य चौकियों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने अग्रिम चौकियों पर मौजूद सैन्य कमांडरों से रक्षा तैयारियों को लेकर बातचीत भी की।

बुधवार को सेनाध्यक्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात त्रिशक्ति कोर की अग्रिम चौकियों का दौरा किया।

भारतीय सेना के मुताबिक इस दौरान उन्होंने सीमा क्षेत्र में सैन्य तैयारियों और यहां तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल क्षमता की व्यापक समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान सेनाध्यक्ष को फॉर्मेशन कमांडरों ने मौजूदा रक्षा स्थिति व ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी दी। इसके साथ ही सेनाध्यक्ष को संयुक्तता को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के एकीकरण से संबंधित प्रमुख पहलों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।

सेनाध्यक्ष को क्षेत्र में बदलते रणनीतिक परिदृश्य और उससे जुड़े सैन्य पहलुओं के बारे में भी अवगत कराया गया। सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए जनरल द्विवेदी ने कठिन भू-भाग और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बावजूद उनकी उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता, अनुशासन और उच्च स्तरीय तैयारियों की प्रशंसा की।

उन्होंने सैनिकों के मनोबल की सराहना करते हुए उन्हें सतत सतर्क रहने, फुर्तीला बने रहने और निरंतर ऑपरेशनल तत्परता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। सेनाध्यक्ष का यह दौरा अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों के प्रति सेना मुख्यालय की प्रतिबद्धता तथा सीमा क्षेत्रों में सैन्य सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को रेखांकित करता है।

गौरतलब है कि भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों व अग्रिम सैन्य चौकियों पर निगरानी के लिए स्वदेशी आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इससे पहले मंगलवार को सिक्किम की अग्रिम चौकियों पर इन ड्रोन सिस्टम्स का आंकलन किया था।

