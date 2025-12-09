भारत समाचार

अग्निशमन व्यवस्था को आधुनिक और दक्ष बनाना हमारा लक्ष्य: सीएम रेखा गुप्ता

Dec 09, 2025, 05:43 PM

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। गोवा में नाइट क्लब में लगी आग की घटना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आग से सुरक्षा से संबंधित एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाया जाए ताकि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि एनओसी प्रणाली का उद्देश्य व्यापारियों को हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फायर विभाग को सभी प्रकार के आधुनिक उपकरणों आदि से सज्जित किया जा रहा है। विभाग के पास किसी भी प्रकार के संसाधन की जरूरत है तो सरकार को सूचित करें। सरकार उसे उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में अग्निशमन विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, फायर सर्विस विभाग और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी नियम के कारण वास्तविक आवेदकों को कठिनाई हो रही है, तो उसे तुरंत सरकार के संज्ञान में लाया जाए ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अस्पष्टता या अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। लाइसेंस देने की प्रणाली में साफ, सरल और समयबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए ताकि व्यापारियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की अग्निशमन व्यवस्था आधुनिक, दक्ष और नागरिकों का विश्वास जीतने वाली बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। सरकार की नीति है कि कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हों।

उन्होंने कहा कि फायर एनओसी जैसे लाइसेंस भी इसी विजन का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से व्यवसाय की अनुमति देना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की इस नीति के अनुरूप सभी विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में लगातार सुधार कर रही है, ताकि राजधानी में उद्योग, होटल और सेवा क्षेत्र को अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गोवा में नाइट क्लब में लगी आग की घटना का उल्लेख करते हुए गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चेतावनी हैं कि दिल्ली को हर समय सतर्क रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े आयोजनों, होटलों, रेस्टोरेंटों और क्लबों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच बेहद आवश्यक है ताकि ऐसे हादसों को पहले ही रोका जा सके।

