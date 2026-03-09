Affordable Food : सरकार सभी हवाई अड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' का विस्तार करे: राघव चड्ढा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को हवाई अड्डों पर किफायती भोजन का मुद्दा उठाया और सरकार से 'उड़ान यात्री कैफे' पहल को देश के सभी हवाई अड्डों पर विस्तारित करने का आग्रह किया।

राघव चड्ढा ने उच्च सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि हवाई यात्रियों ने लंबे समय से हवाई अड्डों पर भोजन की उच्च लागत की शिकायत की है। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी संसद में यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, उन्होंने चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की सरकार की पहल की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि योजना को व्यापक कार्यान्वयन और सुधार की आवश्यकता है।

चड्ढा ने बताया कि भारत में वर्तमान में 150 से अधिक हवाई अड्डे हैं, लेकिन उड़ान यात्री कैफे केवल 10 से 12 हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध हैं। उन्होंने सरकार से इस पहल का विस्तार करने का आग्रह किया ताकि देश भर के प्रत्येक हवाई अड्डे पर यात्रियों को किफायती भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

सांसद ने चेक-इन और सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में इन कैफे को स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जहां यात्री अपनी उड़ान में सवार होने के लिए सबसे अधिक समय प्रतीक्षा करते हैं। उनके अनुसार, यात्री इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान चाय या नाश्ता खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं।

उन्होंने कहा कि फिलहाल, ये कैफे केवल चेक-इन से पहले वाले क्षेत्र में, सुरक्षा जांच से पहले स्थित हैं। आदर्श रूप से, इन्हें सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में स्थित होना चाहिए ताकि यात्री आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

चड्ढा ने आगे बताया कि कई स्थानों पर सीमित काउंटरों के कारण अक्सर लंबी कतारें लग जाती हैं। सीमित मेनू विकल्प और क्षमता संबंधी प्रतिबंध भी यात्रियों के लिए पहुंच को बाधित करते हैं।

सरकार से इन चिंताओं को दूर करने का आग्रह करते हुए सांसद ने अनुरोध किया कि सभी छोटे-बड़े हवाई अड्डों पर, विशेष रूप से चेक-इन और सुरक्षा जांच के बाद वाले क्षेत्रों में, उड़ान यात्री कैफे स्थापित किए जाएं।

चड्ढा ने कहा कि हवाई अड्डों पर किफायती भोजन विलासिता नहीं होनी चाहिए। यह यात्रियों के लिए एक बुनियादी सुविधा है। उन्होंने हवाई यात्रा को अधिक यात्री-अनुकूल और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बता दें कि उड़ान यात्री कैफे एक सरकारी पहल है जिसे फरवरी 2026 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को किफायती स्नैक्स और पेय पदार्थ (चाय/पानी 10 रुपए, कॉफी/स्नैक्स 20 रुपए) उपलब्ध कराना है, ताकि खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों की समस्या का समाधान किया जा सके।

--आईएएनएस