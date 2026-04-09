Adilabad Airport Project : आदिलाबाद एयरपोर्ट पर संयुक्त रक्षा-नागरिक परिचालन होंगे

हैदराबाद: नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने बुधवार को बताया कि तेलंगाना के आदिलाबाद में रक्षा उद्देश्यों के लिए एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें नागरिक उड़ानों के संचालन के लिए भी एक अलग हिस्सा (एन्क्लेव) होगा।

हालांकि आदिलाबाद में रक्षा विभाग के पास पहले से ही 360 एकड़ में फैली एक हवाई पट्टी है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से हवाई अड्डा बनाने के लिए 450 एकड़ और जमीन अधिग्रहित करने को कहा है।

प्रस्तावित हवाई अड्डा एक बड़ी सुविधा होगी, जिसमें एक ऐसा रनवे होगा जो एयरबस ए320 विमानों को संभालने में सक्षम होगा।

इस संबंध में नई दिल्ली में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राम मोहन नायडू, और केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी शामिल हुए।

इस बैठक में आदिलाबाद के सांसद जी. नागेश, विधायक पायल शंकर, रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक के बाद राम मोहन नायडू ने मीडियाकर्मियों को बताया कि रक्षा मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि उसे एएआई के साथ संयुक्त उद्यम में एयरपोर्ट विकसित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने कहा, "अब इससे आगे बढ़ते हुए और इस जगह के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, रक्षा मंत्रालय ने यहां रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक सुविधा केंद्र बनाने का फैसला किया है। वे एयरपोर्ट को विकसित करेंगे, और नागरिक उड़ानों के लिए, वे एक अलग हिस्सा उपलब्ध कराएंगे।"

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि देश में पहले से ही 36 ऐसे रक्षा एयरपोर्ट हैं, जिनमें नागरिक उड़ानों के लिए अलग हिस्से मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि नागरिक और रक्षा विभागों द्वारा संयुक्त संचालन पूरे देश में एक आजमाया हुआ और सफल तरीका है।

उन्होंने घोषणा की कि 17 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय, एएआई और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक टीम मौके का दौरा करेगी और 'ऑब्सटेकल लिमिटेशन सरफेस' (ओएलएस) का अध्ययन करेगी। इसके बाद एक 'मास्टरप्लान' तैयार किया जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी।

राम मोहन नायडू ने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार जरूरी जमीन अधिग्रहित कर लेगी, वह एयरपोर्ट की आधारशिला रख सकती है और जल्द से जल्द काम शुरू कर सकती है।

उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में एयरपोर्ट का विकास इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक इच्छा को पूरा करेगा। उन्होंने आदिलाबाद को एयरपोर्ट के लिए एक आदर्श जगह बताया और कहा कि भविष्य में यहां हवाई सेवाओं की जबरदस्त मांग होगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एक 'हब' के रूप में विकसित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

उन्होंने बताया कि आस-पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। हैदराबाद एयरपोर्ट, जो फिलहाल तेलंगाना का एकमात्र नागरिक एयरपोर्ट है, यहां से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। नागपुर एयरपोर्ट आदिलाबाद से 170 किमी दूर है।

--आईएएनएस