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Telangana Infrastructure Development : तेलंगाना स्थापना दिवस पर आदिलाबाद एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी: सीएम रेवंत रेड्डी

तेलंगाना स्थापना दिवस पर आदिलाबाद एयरपोर्ट की नींव, विकास योजनाओं पर जोर
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Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 05:24 AM
तेलंगाना स्थापना दिवस पर आदिलाबाद एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी: सीएम रेवंत रेड्डी

हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को घोषणा की कि आदिलाबाद एयरपोर्ट की आधारशिला 2 जून को, तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर रखी जाएगी।

पिछड़े आदिलाबाद जिले में परिवहन की सुविधाएं बहुत खराब थीं, अब उसे हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के साथ कई बैठकें कीं और एयरपोर्ट के लिए मंजूरी हासिल की।

मुख्यमंत्री आदिलाबाद जिले के पिपरी में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

सीएम रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले के विकास के लिए सरकार के विजन को बताते हुए कहा कि पिछड़े, आदिवासी-बहुल आदिलाबाद क्षेत्र को उद्योग, शिक्षा और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आदिलाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। आदिलाबाद में विश्वविद्यालय की आधारशिला जल्द ही रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बसारा ज्ञान सरस्वती मंदिर के विकास के लिए पहले ही 225 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। यदि जरूरी हुआ, तो अतिरिक्त धनराशि भी मंजूर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह हर दो महीने में एक बार जिले का दौरा करेंगे और जरूरी धनराशि मंजूर करेंगे।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार तुम्मिडिहट्टी में प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को फिर से शुरू करेगी और जल्द ही इस परियोजना को पूरा करेगी।

उन्होंने सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। सीएम ने कहा, “हम थुम्मिदिहट्टी में प्राणहिता-चेवेल्ला प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेंगे, और आदिलाबाद को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र को एक हरे-भरे और उपजाऊ इलाके में बदलना मेरी जिम्मेदारी है।”

सीएम रेवंत रेड्डी ने मार्केट यार्ड के विकास को लेकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए पिछली सरकार से सवाल किया कि उन्होंने ऐसे काम क्यों नहीं किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरएस ने 10 साल तक राज्य पर राज किया। पिछली सरकार के दौरान कोई खास विकास नहीं हुआ। उन्‍होंने विपक्ष से गरिमा और संयम बनाए रखने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरएस सरकार द्वारा पार्टी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बावजूद कांग्रेस ने लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और सफलतापूर्वक पार्टी को सत्ता में वापस लाई। यह दोहराते हुए कि कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी और 2034 तक राज्य पर राज करेगी।

रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ चुनावों के दौरान ही राजनीति करेंगे और राज्य के विकास के मुख्य एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे।

--आईएएनएस

 

 

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