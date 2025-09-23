भारत समाचार

Adhir Ranjan Chowdhury GST : बीजेपी ने जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' में किया तब्दील: अधीर रंजन चौधरी

अधीर रंजन चौधरी का जीएसटी पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
Sep 23, 2025, 02:03 AM
मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि जीएसटी की मूल भावना कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार की थी, जिसका उद्देश्य देश भर में एक समान कर प्रणाली लागू करना था।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य जीएसटी को एक या दो स्लैब तक सीमित रखना था, ताकि आम नागरिकों को कारोबार में आसानी हो और कर चोरी पर अंकुश लगे।

उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस की इस नीति को 'उधार' लेने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने बड़े प्रचार-प्रसार के साथ जीएसटी लागू तो किया, लेकिन इसे 'गब्बर सिंह टैक्स' में तब्दील कर दिया। जीएसटी के जटिल स्लैब और उच्च कर दरों ने आम लोगों और कारोबारियों को परेशान किया।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने शुरू से ही जीएसटी को सरल और प्रभावी बनाने की वकालत की थी, ताकि न तो कारोबारियों को नुकसान हो और न ही सरकार को राजस्व की हानि हो।

अधीर रंजन चौधरी ने जीएसटी काउंसिल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल को जीएसटी के कारण नुकसान हो रहा है, जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, तो राज्य सरकार ने जीएसटी काउंसिल में इसका विरोध क्यों नहीं किया?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले कीमतें बढ़ाती है और फिर उसे कम करने का ढोंग रचती है।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "मान लीजिए किसी चीज का दाम पहले 10 रुपए था, उसे पहले 100 रुपए कर दिया गया और फिर उसे 50 रुपए करने की बात कही जाती है। नतीजा यह है कि 10 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है।"

चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की जीएसटी नीति का मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे जटिल बनाकर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर बोझ डाला।

 

 

