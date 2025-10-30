Adhir Ranjan: किसी वैध मतदाता को अवैध घोषित नहीं किया जाए : अधीर रंजन चौधरी

पटना: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को एसआईआर को लेकर कहा कि हमें इस बात की आशंका है कि कहीं किसी वैध मतदाता का नाम अवैध मतदाताओं की सूची में नहीं डाल दिया जाए। हमारी पार्टी इसके विरोध में है। अगर कहीं पर भी वैध मतदाता को अवैध घोषित किया जाएगा, तो हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी बीते दिनों बिहार में जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने इस बात को लेकर भी चिंता जताई थी कि एसआईआर की आड़ में किसी वैध मतदाता का नाम अवैध मतदाता की सूची में नहीं डाल दिया जाए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले भी इस देश में हो चुका है। लेकिन, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बार का विशेष गहन पुनरीक्षण अलग है। इस बार यह सरकार मौजूदा राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए एसआईआर कराने जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एसआईआर का मुख्य मकसद लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना नहीं है। लेकिन, अगर भाजपा की तरफ से इस तरह की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू हो चुकी है। इस दिशा में पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी व्यवस्था भी कर चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से अपने अधिकारियों की भी तैनाती की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की मंशा पूरी तरह से साफ है कि हम किसी भी वैध मतदाता को अवैध घोषित नहीं करने देंगे। इसके लिए हमें जो करना होगा, हम वो करेंगे।