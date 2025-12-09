Adhir Ranjan Statement : पश्चिम बंगाल में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है: अधीर रंजन चौधरी

मुर्शिदाबाद: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण में लगे बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग दबाव बना रही है।

मुर्शिदाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी का बीएलओ पर दबाव है और ऊपर से चुनाव आयोग का भी दबाव है। दोनों तरफ के दबाव के बीच बेचारे ये लोग कहां जाए, सोच नहीं पा रहे हैं। इधर भी डर है और उधर भी डर है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एसआईआर हुआ है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुई है। अब तक 8 बार एसआईआर हो चुका है। कभी देश में इस तरह की नौबत नहीं आई कि बीएलओ भाग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, या बीएलओ की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ऐसी स्थिति भारत में कभी पैदा नहीं हुई है, जो स्थिति वर्तमान में पैदा हुई है।

उन्होंने सुझाव दिया कि एसआईआर के लिए धैर्य से काम करना चाहिए। सारी व्यवस्थाओं को ध्यान से देखना चाहिए। पर्याप्त संसाधनों को मुहैया कराते हुए सारी कार्रवाई करनी चाहिए थी।

अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर कहा कि प्रियंका गांधी ने सोमवार को जो भाषण दिया, सदन के अंदर भाजपा वाले उनसे थोड़ा सीख लें, तो उन लोगों के लिए बेहतर होगा।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हालांकि, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि तमाम राजनेता इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मंच उन्हें हाइलाइट कर रहा है।

इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बंगाल में बीएलओ जो कि सरकारी कर्मचारी भी हैं पर दबाव जरूर है।

--आईएएनएस