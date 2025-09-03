भारत समाचार

Adhir Ranjan Chaudhary Statement : बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' से सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता को खतरा : अधीर रंजन चौधरी

अधीर चौधरी बोले, राहुल गांधी की यात्रा से बिहार चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 03, 2025, 03:10 AM
बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' से सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता को खतरा : अधीर रंजन चौधरी

नई दिल्ली: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा का आगामी बिहार चुनाव में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वर्तमान सरकार की सत्ता चली जाएगी।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बिहार में राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली, जिसे सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि सभी ने देखा। यह यात्रा चोरी-छिपे नहीं निकाली जा सकती है। जिस रास्ते से राहुल गांधी की यात्रा निकली, उस रास्ते पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। यह यात्रा एक क्रांतिकारी यात्रा के समान रही, जिससे पूरे बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी की नींद उड़ गई। सत्तारूढ़ पार्टी को यह मैसेज चला गया है कि उन्हें इस चुनाव के बाद सत्ता से विदाई लेनी पड़ेगी।"

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की यात्रा के कारण देशभर में लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है कि वोट करना उनका अधिकार है, जिसकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य पार्टी के नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए, जिसे पूरे देश ने देखा।"

बिहार में विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जिस भी पार्टी का बने, लेकिन इतना तय है कि वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं।"

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, "यह निंदनीय है। बिहार में जो घटना घटी, पूरे देश ने इसकी निंदा की। पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी का किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मामले की पूरी छानबीन हो। लेकिन इसके बावजूद शुरुआत से इस मामले में बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप कांग्रेस पर थोपा जा रहा है, जो गलत है। इस मामले में राहुल गांधी पर आरोप लगाना भी निंदनीय है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।"

 

 

Adhir Ranjan ChaudharyOpposition PoliticsBihar ElectionsCongress partyPM ModiVoter Rights YatraRahul Gandhi

Related posts

Loading...

More from author

Loading...