Vijay CBI Probe : सीबीआई के सामने पेश होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे अभिनेता विजय, पूछताछ कल

चेन्नई: अभिनेता और तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय पिछले साल करूर में अपनी चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के लिए शनिवार शाम को नई दिल्ली आ रहे हैं।

सीबीआई ने जांच के लिए रविवार को दिल्ली कार्यालय में पेश होने का निर्देश देते हुए विजय को नया समन जारी किया है।

सूत्रों के अनुसार, टीवीके नेता शनिवार शाम करीब 3 बजे चेन्नई से रवाना होंगे और पूछताछ से पहले राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे।

यह मामला 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई थी और बताया जाता है कि जब भीड़ आगे बढ़ने लगी, तो स्थिति बेकाबू हो गई। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की जान चली गई थी, जिससे बड़े राजनीतिक समारोहों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हो गईं।

इस घटना के बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया, तब से सीबीआई रैली के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें भीड़ नियंत्रण उपाय, कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमतियां और आयोजकों तथा स्थानीय अधिकारियों की भूमिका शामिल हैं।

विजय इससे पहले 12 जनवरी और 19 जनवरी को नई दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे रैली की योजना और संचालन तथा भगदड़ की ओर ले जाने वाली घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई थी।

सीबीआई ने उन्हें 10 मार्च को पेश होने के लिए एक और समन जारी किया, हालांकि विजय ने सूचित किया कि उनकी पहले से ही कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और उन्होंने बाद की तारीख में पेश होने के लिए समय मांगा था।

इसके बाद, सीबीआई ने विजय को एक नया समन जारी कर 15 मार्च को नई दिल्ली में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

टीवीके नेतृत्व के करीबी सूत्रों ने बताया कि विजय ने जांच में पूरी तरह सहयोग करने का फैसला किया है और समन का पालन करने के लिए आज शाम दिल्ली की यात्रा करेंगे।

सीबीआई द्वारा करूर भगदड़ से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी रखने की उम्मीद है, ताकि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।

-- आईएएनएस