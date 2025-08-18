Abu Azmi Letter: अबू आजमी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने की मांग की

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। उन्होंने सीएम से मुंबई सहित पूरे राज्य के बाढ़ प्रभावित और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लोगों को तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने की मांग की।

अबू आजमी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में कहा कि मुंबई समेत पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिससे चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई शहर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति में मुंबई के नागरिकों की ओर से हम आपसे कुछ आवश्यक मांगें करते हैं।

उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाइट शेल्टर की व्यवस्था की जाए। कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति है। ऐसे में जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए सरकार तुरंत अस्थायी नाइट शेल्टर बनाए, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

अबू आजमी ने आगे कहा कि खतरनाक इमारतों से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। मुंबई में कई इमारतें और झोपड़पट्टियां टूटने की हालत में हैं। वहां रहने वाले परिवारों को तुरंत बीएमसी के स्कूलों या सुरक्षित इमारतों में स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने गरीब और झुग्गी बस्तियों में आर्थिक मदद पहुंचाने की मांग करते हुए कहा कि बारिश से गरीब बस्तियों के घरों में पानी घुस गया है और उनका जरूरी सामान, कपड़े और अनाज खराब हो गया है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही सपा नेता ने यह भी मांग की कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री के साथ-साथ नकद सहायता भी पहुंचाई जाए, ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।